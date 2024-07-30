Почти на сутки пропали все сохраненные в Google Chrome пароли миллионов пользователей Windows.

На прошлой неделе миллионы пользователей Windows столкнулись с проблемой: их пароли, сохраненные в менеджере паролей Google Chrome, внезапно исчезли. Данный сбой длился почти весь день и вызвал немало неудобств.

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Корень проблемы крылся в обновлении Chrome до версии M127, выпущенном 23 июля. Это на первый взгляд ничем не примечательное обновление, призванное улучшить безопасность и стабильность браузера, неожиданно преподнесло пользователям неприятный сюрприз. Примерно у 2% обновившихся пользователей (а это миллионы человек!) встроенный менеджер паролей Chrome вдруг опустел, словно по мановению волшебной палочки.

Представьте себе панику, охватившую пользователей. Форумы и социальные сети наводнили сообщения растерянных людей, не понимающих, куда делись их пароли. "Что происходит? Все мои пароли испарились!", "Chrome сошел с ума?", "Как мне теперь войти в свои аккаунты?" - вот лишь несколько примеров из самых распространенных комментариев, заполонивших интернет.

Разработчики Google, осознав масштаб проблемы, бросили все силы на ее решение. Сначала компания предложила временное решение для опытных пользователей - запуск Chrome со специальной командной строкой. Но согласитесь, не каждый готов погружаться в дебри специальных команд операционной системы Windows ради доступа к своему браузеру. К счастью, вскоре появилось более простое решение - достаточно было просто перезапустить Chrome после серверного обновления.

В последнее время также участились случаи раскрытия сложных паролей.

Весь этот цифровой переполох длился почти 18 часов - целую вечность по меркам современного интернета. Большинство пользователей не могут провести почти сутки без доступа к своим онлайн-аккаунтам в эпоху, когда они привыкли иметь мгновенный доступ к своим личным данным.

Данный случай наглядно показал, насколько мы зависим от технологий и как важно иметь резервные способы хранения личных данных. Может быть, стоит задуматься об использовании отдельных менеджеров паролей или даже о старомодном способе хранения паролей на бумаге (хотя это тоже не без рисков).

В конце концов, компания Google исправила проблему и принесла извинения пользователям. Но этот инцидент послужил важным напоминанием: даже самые надежные технологии могут дать сбой, и нужно быть готовым к неожиданностям в нашем цифровом мире.