Доктор Элтемами, который использовал передового многопортового робота во время операции, заявил, что роботизированная техника более гибкая, чем традиционная хирургия.

Прошло четыре месяца с тех пор, как в США провели первую роботизированную пересадку двух почек, и результат официально признан успешным. Состояние и самочувствие пациентки после операции укрепляют доверие к таким процедурам среди людей, ожидающих донорский орган.

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70-летняя Джоан Кукула, долгое время страдавшая от последствий тяжелого заболевания крови, получила новый шанс на полноценную жизнь. Её путь к операционному столу начался в 2021 году с неутешительного диагноза – множественная миелома, редкое и коварное онкологическое заболевание. После изнурительного курса химиотерапии и трансплантации костного мозга Джоанн удалось победить рак, но тяжелая битва оставила свой след. У женщины развилась тяжелая форма почечной недостаточности, известная как "миеломная почка".

Здесь важно отметить, что ситуация Джоанн не уникальна. Каждый пятый пациент с множественной миеломой сталкивается с подобными осложнениями. Единственный выход – трансплантация. Но здесь возникает другая проблема: в США около 90 000 человек ждут донорскую почку, а среднее время ожидания составляет от трех до пяти лет. За это время состояние многих пациентов может критически ухудшиться.

Инновационное решение предложили врачи Кливлендской клиники. Вместо того чтобы ждать одну идеальную почку, они решили использовать две "менее совершенные" от одного донора. Такой подход позволяет помочь большему числу пациентов, но при этом требует сложной операции с разрезами с обеих сторон живота.

И тут на сцену выходит главный герой нашей истории – робот-хирург. Этот высокотехнологичный помощник, оснащенный камерой высокого разрешения и тончайшими инструментами, способен выполнять сложнейшие манипуляции через один небольшой разрез. Доктор Мохамед Элтемами, проводивший экспериментальную операцию, сравнил совместную работу с роботом с управлением высокоточным джойстиком, позволяющим действовать там, куда человеческая рука просто не может дотянуться.

Хирургический робот, используемый в Кливлендской клинике.

Результат превзошел все ожидания. Джоанн покинула клинику уже через три дня после операции, жалуясь лишь на легкий дискомфорт. Для сравнения, после традиционной операции пациенты проводят в больнице минимум неделю, испытывая при этом сильные боли.

Успех экспериментальной операции – не просто медицинское достижение. Это луч надежды для тысяч людей, чья жизнь зависит от своевременной трансплантации. Роботизированная хирургия может значительно увеличить число проводимых операций, сократить время восстановления и улучшить качество жизни пациентов после трансплантации.

Конечно, США не первопроходцы в этой области. Пионерами роботизированной трансплантации двух почек стали итальянские хирурги еще в 2014 году. Их успех вдохновил медиков по всему миру, и в 2018 году подобная операция была проведена в Индии.

В настоящее время Кливлендская клиника ежегодно проводит около 30 роботизированных трансплантаций одной почки. Теперь, с успешным опытом двойной трансплантации, можно ожидать значительного увеличения этих показателей.

История Джоанн Кукулы – это не просто очередная медицинская сводка. Это рассказ о триумфе человеческого духа, о неустанном стремлении врачей к инновациям и о том, как технологии могут изменить жизнь обычных людей к лучшему. Это напоминание о том, что за каждой строчкой в листе ожидания на трансплантацию стоит человеческая судьба, надежда и вера в чудо современной медицины.