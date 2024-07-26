В драйверах Nvidia обнаружено упоминание о новой мобильной видеокарте.

Компания NVIDIA, известный лидер в производстве видеокарт, готовит сюрприз всем любителям компьютерных игр. Несмотря на то, что серия RTX 30 считалась уже завершенной, инженеры компании решили вдохнуть в нее новую жизнь. На этот раз в центре внимания оказалась мобильная версия GeForce RTX 3050, которая получила весьма необычное обновление.

реклама

Что же в ней нового? Особенность этой модели в том, что она объединяет проверенную временем архитектуру Ampere с новейшими технологиями Ada Lovelace. Новая версия видеокарты для ноутбуков будет использовать архитектуру Ada Lovelace - ту самую, на которой построены самые современные графические процессоры серии RTX 40.

Для тех, кто не погружен в технические детали, поясним: архитектура Ada Lovelace - это новое поколение графических процессоров десктопных и мобильных видеокарт. Она позволяет обрабатывать графику быстрее и эффективнее, чем предыдущая архитектура и потребляет при этом меньше энергии. Это особенно важно для ноутбуков, где каждый ватт на счету.

Интересно, что новая RTX 3050 будет использовать более мощный чип, чем некоторые представители серии RTX 40 для ноутбуков. Это как если бы компактный городской автомобиль вдруг получил двигатель от спорткара. Такое решение может сделать RTX 3050 неожиданно высокопроизводительной для своего класса.

Стоит отметить, что NVIDIA не просто взяла готовый чип от более мощных моделей. Новая RTX 3050 будет использовать специально адаптированную версию графического процессора AD106, который мы знаем по десктопной RTX 4060 Ti. Однако количество вычислительных блоков (называемых ядрами CUDA) будет уменьшено с 4352 до 2048. Это позволит сохранить баланс между производительностью и энергопотреблением, что критически важно для ноутбуков.

Пока нет информации о том, в каких именно ноутбуках мы увидим эту необычную видеокарту. Однако уже сейчас можно предположить, что она может стать отличным выбором для тех, кто ищет золотую середину между ценой и производительностью.

Доказательство существования нового графического чипа RTX 3050 A

Появление такой мобильной видеокарты поднимает интересный вопрос: зачем NVIDIA выпускает обновленную версию RTX 3050, когда уже существует серия RTX 40? Возможно, это попытка предложить пользователям более доступный вариант с современными технологиями. Или же это способ оптимизировать производство, используя имеющиеся компоненты по-новому.

В любом случае, появление этой видеокарты демонстрирует, что даже в мире высоких технологий всегда есть место для неожиданных решений и инноваций. Остается лишь дождаться первых тестов, чтобы узнать, насколько удачным оказался этот эксперимент NVIDIA.