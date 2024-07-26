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Fantoci
Reddit блокирует доступ к своим данным для большинства поисковых систем
Социальная платформа Reddit ужесточает контроль над своими данными.

Социальная сеть Reddit приняла решение о радикальных изменениях в своей политике доступа к данным. Теперь сбор информации с платформы запрещен для всех, кроме поискового гиганта Google, который платит Reddit миллионы долларов за эту привилегию.

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Раньше любые поисковые системы, начиная от второго по популярности в мире Bing до небольших нишевых сервисов, могли свободно сканировать Reddit и включать найденные там данные и обсуждения в свои результаты поиска. Но теперь эта возможность у них отнята. Разработчики сторонних приложений, которые создавали удобные инструменты для работы с Reddit, также столкнулись с серьезными ограничениями.

Почему Reddit пошел на такой шаг?

  • Защита данных пользователей. Компания заявляет, что таким образом она защищает конфиденциальность своих пользователей, ограничивая доступ к их информации.
  • Монетизация данных. Сделка с Google приносит Reddit существенный доход, который может быть использован для развития платформы и создания новых функций.
  • Контроль над контентом. Ограничив доступ к своим данным, Reddit получает больший контроль над тем, как эта информация используется и распространяется.

Какие последствия это может иметь?

  • Уменьшение доступности информации. Пользователи, которые привыкли искать информацию на Reddit через другие поисковые системы, теперь будут вынуждены использовать Google или напрямую заходить на сайт Reddit.
  • Ограничение конкуренции. Эксклюзивный контракт с Google может создать барьеры для других поисковых систем и разработчиков, которые хотели бы конкурировать с Google в области поиска информации.
  • Изменение экосистемы Reddit. Изменения в политике доступа к данным могут привести к изменению характера обсуждений на Reddit, так как пользователи могут начать меньше делиться информацией, опасаясь, что она будет использована без их согласия.

Что думают пользователи Reddit

Мнения пользователей Reddit разделились. Одни поддерживают решение администрации, считая, что это поможет защитить их данные и сделать платформу более безопасной. Другие опасаются, что это приведет к снижению популярности Reddit и ограничению свободы слова.

Заключение

Решение Reddit о блокировке доступа к своим данным для всех, кроме Google, является смелым и неоднозначным шагом. Оно поднимает важные вопросы о том, кто должен контролировать информацию в интернете и как балансировать между интересами пользователей, компаний и общества в целом.

#google #reddit
Источник: windowscentral.com
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