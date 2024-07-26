Компания Hasbro объявила, что мобильный хит "Monopoly Go!" принес более 3 миллиардов долларов дохода всего за 14 месяцев присутствия на рынке мобильных игр.

В мире мобильных игр появилась новая звезда, затмившая многих конкурентов. Речь идет о "Монополии GO!" - проекте, который за невероятно короткий срок превратился в настоящее денежное дерево.

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Компания Hasbro, известный производитель настольных игр, совместно с партнером-разработчиком интерактивных игр Scopely выпустили цифровую версию классической "Монополии", которая буквально взорвала рынок. За 14 месяцев с момента выхода игра принесла своим создателям астрономическую сумму - более 3 миллиардов долларов! Для сравнения, это почти половина годового дохода такого гиганта игровой индустрии, как Electronic Arts.

Чем же так привлекла игроков "Монополия GO!"? Секрет успеха кроется в удачном сочетании знакомых всем с детства правил с современными механиками "free-to-play" мобильных игр. Пользователи могут наслаждаться игровым процессом бесплатно, но при желании могут тратить реальные деньги на различные внутриигровые покупки, значительно ускоряющие прогресс.

Генеральный директор Hasbro Крис Кокс не скрывает своего восторга от успеха проекта. По его словам, доходы от "Монополии GO!" значительно превзошли все ожидания, что позволило компании улучшить свои финансовые показатели и стать лидером в сфере лицензирования видеоигр.

Успех "Монополии GO!" открыл перед Hasbro новые горизонты. Компания активно ищет возможности для расширения своего присутствия на рынке цифровых развлечений. В планах - создание игр для ПК, консолей и даже онлайн-казино на основе популярных брендов компании.

Финансовые аналитики отмечают, что благодаря "Монополии GO!" Hasbro удалось достичь впечатляющей маржи операционной прибыли в 42% для своего подразделения цифровых игр. Это исключительно высокий показатель для игровой индустрии, который говорит об эффективности бизнес-модели и грамотном управлении проектом.

История "Монополии GO!" наглядно демонстрирует, как классические бренды могут обрести новую жизнь в цифровую эпоху. Это вдохновляющий пример для других компаний, показывающий, что при правильном подходе даже старые добрые настольные игры могут стать источником миллиардных доходов в мире мобильных развлечений.