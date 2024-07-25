Планета Эпсилон Инди Aб, в шесть раз превышающая размеры Юпитера, оказалась самой старой и холодной из когда-либо заснятых.

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба совершил еще одно потрясающее открытие, заглянув в самые отдаленные участки космоса. На этот раз ученые обнаружили планету, которая по своим размерам в шесть раз превосходит Юпитер – самого большого газового гиганта в нашей Солнечной системе. Этот космический монстр оказался намного старше и холоднее, чем все остальные экзопланеты, которые мы наблюдали ранее.

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Представьте себе планету в 6 раз больше Юпитера, самой крупной планеты нашей Солнечной системы. Этот гигант вращается вокруг звезды Эпсилон Инди A, которая удивительно похожа на наше Солнце и находится "по соседству" - всего в 12 световых годах от нас.

Впервые ученым удалось получить прямое изображение столь старой и холодной экзопланеты. Обычно астрономы могут "сфотографировать" только молодые и горячие планеты, которые еще светятся от тепла, полученного в процессе своего формирования. Но эта планета - ровесница Земли, и ее температура близка к комнатной. Это как найти древний артефакт в отличном состоянии - редкая и ценная находка!

Изображение экзопланеты Эпсилон Инди Ab (слева) было сделано с помощью коронографа "Джеймса Уэбба". Символом звезды отмечено местоположение звезды Эпсилон Инди A, излучение которой было полностью заблокировано коронографом.

Но как же удалось сделать этот снимок? Здесь на помощь пришла высокотехнологичный светофильтр телескопа - коронограф. Этот прибор работает как козырек от солнца, закрывая яркий свет звезды и позволяя увидеть тусклое свечение планеты. Без него астрономы бы просто ослепли от сияния звезды, как если бы пытались разглядеть светлячка рядом с прожектором.

Интересно, что эта планета-гигант преподнесла ученым сюрприз. Она оказалась вдвое массивнее, чем предполагалось, и находится дальше от своей звезды, чем ожидалось. Это все равно что искать потерянные ключи в одной комнате, а найти их в другой - и вдобавок обнаружить, что они вдвое больше, чем вы помнили!

Загадкой для исследователей стало и то, что планета "невидима" в определенном диапазоне инфракрасного спектра. Это может говорить о необычном химическом составе ее атмосферы, богатой тяжелыми элементами и углеродом. Словно у этой планеты есть свой "плащ-невидимка", который работает только на определенных длинах волн!

Данное открытие - лишь начало новой эры в изучении экзопланет. Телескоп имени Джеймса Уэбба открыл перед нами дверь в мир холодных, древних планет, о которых мы раньше могли только догадываться. Кто знает, какие еще сюрпризы ждут нас в глубинах космоса?