Космический телескоп имени Джеймса Уэбба совершил еще одно потрясающее открытие, заглянув в самые отдаленные участки космоса. На этот раз ученые обнаружили планету, которая по своим размерам в шесть раз превосходит Юпитер – самого большого газового гиганта в нашей Солнечной системе. Этот космический монстр оказался намного старше и холоднее, чем все остальные экзопланеты, которые мы наблюдали ранее.
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Представьте себе планету в 6 раз больше Юпитера, самой крупной планеты нашей Солнечной системы. Этот гигант вращается вокруг звезды Эпсилон Инди A, которая удивительно похожа на наше Солнце и находится "по соседству" - всего в 12 световых годах от нас.
Впервые ученым удалось получить прямое изображение столь старой и холодной экзопланеты. Обычно астрономы могут "сфотографировать" только молодые и горячие планеты, которые еще светятся от тепла, полученного в процессе своего формирования. Но эта планета - ровесница Земли, и ее температура близка к комнатной. Это как найти древний артефакт в отличном состоянии - редкая и ценная находка!
Но как же удалось сделать этот снимок? Здесь на помощь пришла высокотехнологичный светофильтр телескопа - коронограф. Этот прибор работает как козырек от солнца, закрывая яркий свет звезды и позволяя увидеть тусклое свечение планеты. Без него астрономы бы просто ослепли от сияния звезды, как если бы пытались разглядеть светлячка рядом с прожектором.
Интересно, что эта планета-гигант преподнесла ученым сюрприз. Она оказалась вдвое массивнее, чем предполагалось, и находится дальше от своей звезды, чем ожидалось. Это все равно что искать потерянные ключи в одной комнате, а найти их в другой - и вдобавок обнаружить, что они вдвое больше, чем вы помнили!
Загадкой для исследователей стало и то, что планета "невидима" в определенном диапазоне инфракрасного спектра. Это может говорить о необычном химическом составе ее атмосферы, богатой тяжелыми элементами и углеродом. Словно у этой планеты есть свой "плащ-невидимка", который работает только на определенных длинах волн!
Данное открытие - лишь начало новой эры в изучении экзопланет. Телескоп имени Джеймса Уэбба открыл перед нами дверь в мир холодных, древних планет, о которых мы раньше могли только догадываться. Кто знает, какие еще сюрпризы ждут нас в глубинах космоса?