GM отказывается от автономного такси Origin в пользу самоуправляемого Chevrolet Bolt.

В 2020 году компания Cruise, дочернее предприятие General Motors (GM), специализирующееся на разработке технологий автономного вождения, произвела настоящий фурор, представив концепт роботакси Origin. Необычный дизайн и просторный салон без водительского места, позволяющий пассажирам расположиться лицом друг к другу, как у костра - сразу же привлек внимание общественности. GM планировала выпустить на дороги десятки тысяч таких машин, которые бы безопасно и комфортно перевозили людей.

реклама

Однако, проект Origin оказался чересчур амбициозным. Изначальный замысел основывался на вере в скорый прорыв в области беспилотных технологий. Несколько лет назад это казалось вполне достижимым. Но прогресс в данной сфере оказался медленнее ожидаемого. Системы автономного вождения Tesla, основанные исключительно на камерах, столкнулись с серьезными проблемами, о которых продолжают сообщать владельцы электромобилей. Даже автомобили Waymo компании Google, использующие более совершенные датчики, подверглись критике и последующим расследованиям из-за опасного поведения на дороге. Все это заставило разработчиков усомниться в возможности создания по-настоящему безопасных самоуправляемых автомобилей с использованием современных технологий.

Модель Origin. Фото: General Motors

В сложившейся ситуации переход к платформе Bolt выглядит более прагматичным решением. Это позволит компании быстрее выйти на рынок самоуправляемых автомобилей с более реалистичными планами производства. Учитывая, что регулирующие органы до сих пор решают множество вопросов, связанных с безопасностью беспилотного транспорта, маловероятно, что GM в ближайшее время получит разрешение на эксплуатацию десятков тысяч Origin.

"Данный шаг позволит нам создать более экономичный и масштабируемый вариант развития технологий автономного транспорта, избежав при этом неопределенности с законодательным регулированием в США, которое могло бы помешать внедрению Origin", - пояснили представители GM. - "Дизайн Origin не соответствует существующим правилам безопасности, так как не предусматривает рулевого колеса, педалей тормоза и газа, а также использует нестандартную компоновку салона".

Bolt – основа для будущего автономного транспорта





Разработка следующего поколения автомобилей Bolt будет вестись независимо от планов по внедрению беспилотных технологий. Поэтому вполне логично, что подразделение Cruise сосредоточится на создании автономной системы именно для этой модели. Вместе с тем, компания не исключает возможности вернуться к проекту Origin в будущем.

Стоит отметить, что GM внимательно следит за действиями конкурентов, особенно компании Tesla. Илон Маск пообещал представить свое видение нового роботакси этой осенью. Однако, учитывая проблемы с существующими системами автопилота Tesla, многие эксперты скептически относятся к этим заявлениям.

Таким образом, GM выбирает более осторожный, но и более практичный путь. Вместо того чтобы гнаться за футуристическими концептами, компания решила сосредоточиться на постепенном улучшении существующих технологий. Возможно, именно такой подход и приведет нас к безопасному беспилотному будущему.