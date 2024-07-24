По словам генерального директора Netflix Теда Сарандоса, компания работает над интерактивными повествовательными играми по мотивам таких сериалов, как "Эмили в Париже" и "Продажи с видом на закат".

Стриминговый сервис Netflix, известный своими оригинальными сериалами и фильмами, активно осваивает новую территорию - мир видеоигр. Компания анонсировала амбициозные планы по развитию своего игрового направления, которые обещают существенно расширить развлекательный опыт пользователей.

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На повестке дня - более 80 игровых проектов, находящихся в разработке. Netflix намерен поддерживать постоянный интерес аудитории, выпуская как минимум одну новую игру ежемесячно. Это смелое заявление демонстрирует серьезность намерений компании в игровой сфере.

Особый акцент делается на создании так называемых "Netflix Stories" - интерактивных повествовательных играх, основанных на популярных сериалах платформы. Представьте, что вы можете не просто смотреть "Эмили в Париже" или "Продажи с видом на закат", а стать частью этих историй, принимая решения за любимых персонажей!

Тед Сарандос, один из руководителей Netflix, поделился инсайдерской информацией о стратегии компании. По его словам, ключ к успеху - разработка игр, которые понравятся преданной аудитории благодаря связи с любимыми шоу. Это не просто игры, а продолжение впечатлений от просмотра сериалов в интерактивном формате.

Для реализации своих амбиций Netflix привлек тяжеловеса игровой индустрии - Алена Таскана, ранее работавшего в Epic Games. Его опыт в создании таких хитов, как Fortnite и Rocket League, несомненно, поможет Netflix выйти на новый уровень в разработке игр.

Важно отметить, что все игры Netflix будут доступны подписчикам бесплатно. Их можно найти как в специальном разделе приложения Netflix, так и в популярных магазинах приложений. Это делает игровой контент Netflix легкодоступным для широкой аудитории.

Таким образом, Netflix не просто расширяет свой контент, а создает целую экосистему развлечений, где сериалы, фильмы и игры сплетаются в единое целое, предоставляя пользователям уникальный и разнообразный опыт.