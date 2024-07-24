Инженеры Toyota создали ИИ-систему для экстремального вождения.

Скорее всего вам знакома культовая сцена из художественного фильма "Форсаж", в которой два спортивных автомобиля несутся по извилистой трассе, синхронно входя в повороты и выполняя захватывающий дух дрифт. Но представьте на минуточку, что за рулем нет водителей – машинами управляет искусственный интеллект (ИИ). И это уже не фантастика, а реальный эксперимент, проведенный компанией Toyota совместно со Стэнфордским университетом.

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Семь лет совместной упорной работы привели к разработке уникальной системы помощи водителю, способной превратить потенциально опасную ситуацию на дороге в контролируемый маневр. Главная цель проекта – повысить безопасность вождения в экстремальных условиях, таких как гололед или мокрое шоссе.

"Всем автолюбителям знакома ситуация, когда вы едете по скользкой дороге, и вдруг ваш автомобиль начинает вращаться. В такой момент даже опытный водитель может растеряться, не говоря уже о новичке", – поясняет Авинаш Балачандран, вице-президент отдела взаимодействия человека и автомобиля в Исследовательском институте Toyota. "Наша система действует молниеносно, словно виртуальный эксперт по дрифту, сидящий рядом с вами".

Как же работает эта инновационная технология? В ее основе лежит нейронная сеть, обученная на огромном массиве данных о поведении автомобиля в различных ситуациях. Система анализирует окружающую обстановку с помощью датчиков, прогнозирует развитие событий и мгновенно корректирует управление автомобилем для безопасного прохождения опасного участка.

Чтобы продемонстрировать все возможности своего детища, инженеры Toyota и Стэнфорда устроили настоящее шоу на калифорнийском автодроме Thunderhill Raceway Park. Два модифицированных спорткара Toyota GR Supra, оснащенных ИИ-системой, синхронно выполнили серию сложнейших маневров, включая тандемный дрифт. При этом второй задний автомобиль в реальном времени реагировал на действия лидера, избегая столкновений.

"Мы первые в мире, кому удалось реализовать автономный тандемный дрифт", – с гордостью заявил Балачандран. "Если мы смогли научить машины выполнять такой сложный трюк, представьте, какие возможности открываются для повышения безопасности обычных автомобилей".

Несмотря на то, что демонстрация прошла эффектно, разработчики подчеркивают, что главная цель проекта – не создание беспилотных гоночных болидов, а повышение безопасности на дорогах общего пользования. В будущем эта технология может стать стандартным элементом системы помощи водителю, действуя как невидимый ангел-хранитель в критических ситуациях.

Проект Toyota и Стэнфорда – яркий пример того, как передовые технологии могут сделать наши дороги безопаснее. Кто знает, может быть, уже через несколько лет каждый из нас будет чувствовать себя за рулем как профессиональный гонщик, зная, что умный помощник всегда готов прийти на выручку.