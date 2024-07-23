Компания HighPoint Technologies обновила свои коммутаторы NVMe и RAID-решения до интерфейса PCIe 5.0, который поддерживает до восьми накопителей NVMe.

Американская компания HighPoint, ведущий производитель RAID контролеров, совершила настоящий прорыв в сфере хранения данных. На предстоящей выставке Flash Memory Summit (FMS 2024) она представит первое в мире устройство хранения данных на базе PCIe 5.0 x16 NVMe, способное поразить воображение даже самых искушенных специалистов.

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Сообщается, что скорость чтения данных составит до 60 гигабайт в секунду, а емкость одного компактного устройства будет достигать до 2 петабайт (это 2 миллиона гигабайт). Для наглядности, вы сможете хранить более 500 000 фильмов в 4K-качестве на одном носителе и мгновенно получать к ним доступ.

Новая линейка продуктов HighPoint включает в себя адаптеры и внешние хранилища, совместимые с современными серверами и мощными рабочими станциями. Компания обещает продемонстрировать на FMS 2024, как их инновационные устройства справляются с задачами обработки больших объемов данных, что особенно важно для развития искусственного интеллекта и машинного обучения.

Одна из ключевых особенностей новых продуктов - это их универсальность и удобство использования. HighPoint разработала интуитивно понятный веб-интерфейс, позволяющий легко управлять устройствами и следить за их состоянием, даже если вы не являетесь техническим специалистом.

Среди анонсированных новинок особое внимание привлекают модели SSD7749M2 Gen4 x16 и Rocket 7609A PCIe Gen5 x16. Эти устройства способны вместить до 16 высокоскоростных SSD-накопителей формата M.2, обеспечивая невероятную производительность и объем хранения. Примечательно, что инженеры HighPoint разработали инновационную систему установки SSD без использования инструментов, что значительно упрощает обслуживание устройств.

Для корпоративных клиентов компания подготовила серию DC Class E.1S NVMe RAID AIC, способную работать с профессиональными SSD-накопителями формата E1.S. Эти решения идеально подходят для центров обработки данных, где требуется максимальная производительность и надежность.

В основе новых продуктов HighPoint лежит передовой чип Broadcom PEX89048, обеспечивающий высочайшую скорость работы и эффективность использования ресурсов. Благодаря этому пользователи смогут создавать поистине монструозные хранилища данных с молниеносным доступом к информации.

Стоит отметить, что новые устройства HighPoint уже доступны для заказа. Цены начинаются от 130 000 рублей за базовые модели и достигают 175 000 рублей за наиболее продвинутые RAID-адаптеры. Хотя эта сумма может показаться значительной, для профессионалов, работающих с большими объемами данных, такие устройства могут стать настоящим прорывом в повышении эффективности работы.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что HighPoint готовит настоящую революцию в мире хранения данных. Их новые продукты обещают не только невероятную производительность, но и удобство использования, что делает их привлекательными как для корпоративных клиентов, так и для энтузиастов высоких технологий.