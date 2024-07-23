Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
HighPoint представила первые в отрасли NVMe-карты PCIe 5.0 x16 : емкость до 2 ПБ, скорость 60 ГБ/с
Компания HighPoint Technologies обновила свои коммутаторы NVMe и RAID-решения до интерфейса PCIe 5.0, который поддерживает до восьми накопителей NVMe.

Американская компания HighPoint, ведущий производитель RAID контролеров, совершила настоящий прорыв в сфере хранения данных. На предстоящей выставке Flash Memory Summit (FMS 2024) она представит первое в мире устройство хранения данных на базе PCIe 5.0 x16 NVMe, способное поразить воображение даже самых искушенных специалистов.

реклама

Сообщается, что скорость чтения данных составит до 60 гигабайт в секунду, а емкость одного компактного устройства будет достигать до 2 петабайт (это 2 миллиона гигабайт). Для наглядности, вы сможете хранить более 500 000 фильмов в 4K-качестве на одном носителе и мгновенно получать к ним доступ.

Новая линейка продуктов HighPoint включает в себя адаптеры и внешние хранилища, совместимые с современными серверами и мощными рабочими станциями. Компания обещает продемонстрировать на FMS 2024, как их инновационные устройства справляются с задачами обработки больших объемов данных, что особенно важно для развития искусственного интеллекта и машинного обучения.

Одна из ключевых особенностей новых продуктов - это их универсальность и удобство использования. HighPoint разработала интуитивно понятный веб-интерфейс, позволяющий легко управлять устройствами и следить за их состоянием, даже если вы не являетесь техническим специалистом.

Среди анонсированных новинок особое внимание привлекают модели SSD7749M2 Gen4 x16 и Rocket 7609A PCIe Gen5 x16. Эти устройства способны вместить до 16 высокоскоростных SSD-накопителей формата M.2, обеспечивая невероятную производительность и объем хранения. Примечательно, что инженеры HighPoint разработали инновационную систему установки SSD без использования инструментов, что значительно упрощает обслуживание устройств.

Для корпоративных клиентов компания подготовила серию DC Class E.1S NVMe RAID AIC, способную работать с профессиональными SSD-накопителями формата E1.S. Эти решения идеально подходят для центров обработки данных, где требуется максимальная производительность и надежность.

В основе новых продуктов HighPoint лежит передовой чип Broadcom PEX89048, обеспечивающий высочайшую скорость работы и эффективность использования ресурсов. Благодаря этому пользователи смогут создавать поистине монструозные хранилища данных с молниеносным доступом к информации.

Стоит отметить, что новые устройства HighPoint уже доступны для заказа. Цены начинаются от 130 000 рублей за базовые модели и достигают 175 000 рублей за наиболее продвинутые RAID-адаптеры. Хотя эта сумма может показаться значительной, для профессионалов, работающих с большими объемами данных, такие устройства могут стать настоящим прорывом в повышении эффективности работы.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что HighPoint готовит настоящую революцию в мире хранения данных. Их новые продукты обещают не только невероятную производительность, но и удобство использования, что делает их привлекательными как для корпоративных клиентов, так и для энтузиастов высоких технологий.

#nvme #pcie 5.0 #highpoint #broadcom pex89048 #pcie 5.0 x16 #rocket 7609a #ssd7749m2
Источник: anandtech.com
+
Написать комментарий (0)
SK hynix представляет новый NVMe-накопитель PCB01
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У России готов ответ на планы США развернуть в космосе РЭБ для подавления спутников РФ и Китая
3
В России началось строительство нового металлургического завода
3
Nvidia готовит специальный графический процессор на базе B200 Blackwell для Китая
+
Учёные нашли на Земле растение, способное выжить на Марсе, превращая пустыню в плодородную почву
5
Туристы не хотят ехать в Париж на Олимпиаду, ставя местные отели на грань разорения
5
Ракета SM-6 ВМС США, управляемая новым усовершенствованным армейским радаром, поразила цель
2
Xiaomi назвала бюджетные смартфоны, которые получат Harmony OS и длительный цикл обновлений
7
На дне Балтийского моря строят самый длинный в мире погружной тоннель
+
Армия РФ получит более мощную версию «Ланцета», способного поражать цели на расстоянии до 100 км
1
HB: Санкции против РФ провалились и "рикошетом" угрожают самому ЕС, вызвав рост "света" и еды
3
Ice Universe опубликовал характеристики и стоимость четырех моделей iPhone 17
+
Realta Fusion: Установлен новый рекорд в термоядерном эксперименте
+
"Искандер" долетел до Николаевской области и поразил ангар с HIMARS с масштабной детонацией ракет
+
ВМС Австралии впервые запустили новую ударную ракету морского базирования
+
На аукционе был выставлен восстановленный автомобиль DeLorean DMC-12, выпущенный в 1981
+
Учёные создали новую классификацию космических тел, определив точный статус Плутона и экзопланет
+
Стали известны подробности перехвата двух бомбардировщиков B-52H российскими МиГ-29 и МиГ-31
+
В России будет наращиваться выпуск деталей для перспективных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
+
Власти Франции отказали фрегату РФ в заходе в порт, из-за чего у экипажа судна начался дефицит воды
1
Стало известно какие новые функции принесет iOS 17.6
+

Популярные статьи

Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
49
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
58
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
30
GSMArena: Samsung Galaxy Z Fold 6 оставляет смешанные впечатления
3
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
20
«Мирный план Трампа» и «план Путина» не понравились Зеленскому
10
NVIDIA может выпустить серию GeForce RTX 50 в начале 2025г – почему это выгодно рядовым геймерам
20
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
12
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
30

Сейчас обсуждают

Бейнур Муратов
23:07
Процы норм, но видеокарты покупать такое себе, купил себе этот ваш 7600 хваленый, все выходные провел за фиксом вылетов, крашей и синих экранов. Некоторые игры так вообще не запускались. Вернул это, п...
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
Иван Горыныч
23:07
А почему так?😂😂😂
СМИ: Директор Секретной службы США покинула должность после покушения на Дональда Трампа
Иван Горыныч
23:06
Возможно кто-то интересовался как устроен и только шлем пилота истребителя F35, израильского производства.
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
Рома Сафин
23:00
Очевидно, что такие БПЛА будут использовать против самолётов на аэродромах, потому что ланцет туда не дотягивает и мощности не хватит для полного уничтожения.
Армия РФ получит более мощную версию «Ланцета», способного поражать цели на расстоянии до 100 км
Mallory
22:37
> Научите Лошадь можно привести на водопой, но заставить ее напиться нельзя. Вот со знаниями все обстоит точно так же.
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
Андрей Апхаликов
22:35
С Алика за 7к 970 про взять на терабайта чем отличается то 980 накуя переплачивать ? Да а вот4070ти супер тоже хочу взять из-загб реально мало уже 8 у меня пока что 3070 и вообще не комфортно
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
Добрый день
22:30
Ну хейтят только фанаты, у которых нет реального железа для сравнения. У меня же есть сейчас 11600К и 13700К от Интела и 5600 с 7800X3D от АМД - я могу всё реально сравнивать, а ещё у меня есть 3070 и...
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
Александр Сечков
22:24
Тщщщщ, тут нельзя хейтить АМД)))
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
glavhyilo
22:21
на Донбассе самые большие залежи лития на этом континенте,это давно уже известно,это вообще не новость.
Европа усиливает поддержку Украины ради доступа к литию
Добрый день
22:12
7950X(3D) тоже горели по началу, потом поправили прошивками.
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем