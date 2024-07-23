Известный миллиардер сообщил акционерам, что его компания планирует начать серийное производство Optimus в 2025 году, а его выпуск может увеличить рыночную капитализацию Tesla на 20 триллионов долларов.

В мире высоких технологий имя Илона Маска давно стало синонимом инноваций и смелых прогнозов. На недавнем собрании акционеров Tesla основатель компании вновь удивил публику, рассказав о перспективах проекта Optimus – человекоподобного робота, который может изменить не только будущее Tesla, но и всего человечества.

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Проект Optimus, впервые анонсированный несколько лет назад, постепенно обретает реальные очертания. По словам Маска, уже в 2025 году Tesla планирует запустить ограниченное производство этих роботов. Первая партия, насчитывающая несколько тысяч единиц, будет направлена на собственные заводы компании для тестирования и отладки.

Что умеет Optimus?

Хотя полный спектр возможностей Optimus пока держится в секрете, недавно опубликованное видео, где робот складывает футболку, дает представление о его потенциале. Маск заявил, что это лишь демонстрация будущих возможностей, а работа над совершенствованием робота продолжается.

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Самое интригующее заявление Маска касается финансовых перспектив проекта. По его оценкам, продажи роботов Optimus могут увеличить капитализацию Tesla на колоссальные 20 триллионов долларов. Учитывая, что предполагаемая цена одного робота составит от 20 до 30 тысяч долларов, эти цифры выглядят впечатляюще.

Важно отметить, что Маск не остановился на краткосрочных прогнозах. Он уверен, что в долгосрочной перспективе количество роботов превысит численность людей. Это смелое заявление заставляет задуматься о том, как изменится наш мир в ближайшие десятилетия.

Проект Optimus – яркий пример того, как технологии, еще недавно казавшиеся фантастикой, становятся частью нашей жизни. Tesla не просто создает роботов, а формирует новую реальность, где человек и машина будут сосуществовать и взаимодействовать на качественно новом уровне.