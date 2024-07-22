Жара не шутит: новые видеокарты NVIDIA под угрозой перегрева.

В мире компьютерных технологий разгорается новый скандал. На этот раз в центре внимания оказались топовые видеокарты серии GeForce RTX 40 от NVIDIA. Причина? Банальная экономия на термопасте может привести к серьезным проблемам для владельцев этих дорогостоящих устройств.

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Известный техноблогер и эксперт Игорь Валлосек (Igor Wallossek) провел масштабное расследование, которое шокировало геймерское сообщество. Оказывается, ряд производителей, включая таких гигантов как ASUS и PNY, используют в своих топовых моделях дешевую термопасту сомнительного качества.

Что такое термопаста и почему она так важна? Это специальный состав, который наносится между процессором видеокарты и системой охлаждения. Ее задача - обеспечить эффективный отвод тепла. Качественная термопаста - залог долгой и стабильной работы вашей видеокарты.

Исследование показало, что используемая дешевая термопаста начинает терять свои свойства уже через несколько месяцев использования. В результате температура отдельных участков видеокарты может достигать критических 100 градусов Цельсия и выше. Это не только снижает производительность, но и может привести к полному выходу устройства из строя.





Особенно обидно, что проблема касается флагманских моделей, таких как RTX 4080 Gallardo и RTX 4080 TUF Gaming, стоимость которых может превышать 100 000 рублей. Покупатели "premium"-продукта ожидают соответствующего качества, а получают "бомбу замедленного действия" в своем компьютере.

Хорошая новость заключается в том, что решение проблемы достаточно простое - замена термопасты на качественный аналог. Однако возникает вопрос: почему пользователи должны заниматься этим самостоятельно, рискуя потерять гарантию на дорогостоящее устройство?

Эксперты призывают NVIDIA и ее партнеров взять на себя ответственность за возникшую ситуацию. Ожидается, что различные компании-партнеры проведут собственное расследование и предложат решение для владельцев проблемных видеокарт.

Данный случай еще раз подчеркивает важность независимых исследований и тестов в мире технологий. Ведь только так можно выявить подобные проблемы и защитить интересы потребителей.

Будем следить за развитием ситуации. А пока, если вы владелец видеокарты серии GeForce RTX 40, рекомендуем внимательно следить за температурой устройства и при необходимости обратиться в сервисный центр.