Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Илон Маск запустил новый ИИ-суперкомпьютер xAI со 100 тысячами ускорителей NVIDIA H100
Самый известный миллиардер опубликовал сообщение в социальной сети X (ранее известной как Twitter), в котором похвалил команды xAI и X, а также NVIDIA и другие партнеры-компании за запуск суперкластера Memphis.

В технологическом мире, где сейчас на первых ролях искусственный интеллект, произошло знаменательное событие. Илон Маск, известный своими экспериментальными и инновационными проектами, запустил уникальный суперкомпьютер, созданный его компанией xAI. Это произошло без предварительно анонса и в самое неожиданное время – в 4:20 утра по восточно-американскому времени, что вызвало немалое удивление у технологического сообщества.

реклама

Сердцем нового суперкомпьютера стали 100 000 графических процессоров NVIDIA H100 AI – настоящих монстров вычислительной мощности. Каждый такой GPU – это маленькое чудо инженерной мысли, способное выполнять сложнейшие расчеты с молниеносной скоростью. Чтобы понять масштаб, представьте, что один такой процессор может стоить как хороший автомобиль премиум-класса – от 30 000 до 40 000 долларов.

Новый суперкомпьютер, получивший название Memphis Supercluster, расположен в специально оборудованном вычислительном центре. Для его эффективной работы инженеры xAI разработали инновационную систему жидкостного охлаждения, позволяющую процессорам работать на пике производительности без риска перегрева.

Илон Маск не упустил возможности похвастаться достижением своей команды, написав в социальной сети X (бывший Twitter): "С гордостью сообщаю, что наш Memphis Supercluster начал работу ранним утром. Благодаря 100 тысячам H100 на единой сетевой структуре, мы создали самую мощную систему для обучения искусственного интеллекта в мире!"

Эксперты отмечают, что появление такого суперкомпьютера – это не просто технический прорыв, но и серьезная финансовая инвестиция. По приблизительным оценкам, xAI вложила в этот проект от 3 до 4 миллиардов долларов, что составляет больше половины средств, привлеченных компанией в мае 2024 года.

Главная цель этого технологического гиганта – обучение нового поколения искусственного интеллекта под названием Grok 3. Ожидается, что новая версия искусственного интеллекта сможет решать задачи невероятной сложности, от научных исследований до творческих проектов.

Запуск суперкомпьютера в 4:20 утра по американскому времени вызвал волну шуток в интернете, так как это время часто ассоциируется с определенной субкультурой. Однако многие увидели в этом фирменный стиль Маска – его умение привлечь внимание к своим проектам неординарными способами.

Технологическое сообщество с нетерпением ждет первых результатов работы Memphis Supercluster. Многие эксперты считают, что этот шаг может стать переломным моментом в развитии искусственного интеллекта и открыть новую эру в мире технологий.

#илон маск #суперкомпьютер #nvidia h100 #grok 3 #memphis supercluster #суперкомпьютер xai
+
Написать комментарий (0)
Илон Маск анонсировал появление человекоподобных роботов на заводах Tesla в следующем году
Tesla переносит запуск своих рабочих роботов Optimus на собственных предприятиях на 2025 год
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Две ракеты «Искандер» «прошлись» по крупным эшелонам ВСУ с техникой в Харьковской области
+
Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский кризис сразу после победы на выборах
+
Новый чип MediaTek Tianji 8400 превосходит по производительности Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
+
Ракета SM-6 ВМС США, управляемая новым усовершенствованным армейским радаром, поразила цель
2
Интерфейс One UI 7.0 от Samsung заимствует функции iOS и делает ставку на искусственный интеллект
+
Bank of America: мировая полупроводниковая отрасль будет сильно зависеть от Тайваня ещё лет пять
+
Серверный процессор Amazon Graviton 4 превосходит процессоры AMD и Intel
5
Информатор обнародовал подробности о периоде запуска Sony PlayStation 5 Pro
+
Обнародованы характеристики, приблизительная стоимость и особенности линейки смартфонов iPhone 17
+
Подтверждено ещё одно камео члена Людей Икс для фильма "Дэдпул и Росомаха"
+
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
+
Новая услуга от Сбербанка: пополнение Steam через мобильное приложение
1
Тайны Большого красного пятна: Почему гигантский вихрь на Юпитере уменьшается
+
Эксперты: партнеры NVIDIA используют дешевую термопласту, из-за чего температура GPU достигает 100°С
5
Простейший вопрос заставил ошибиться лучшие нейросети
5
Xiaomi представляет беспроводные наушники Buds 5
+
Samsung подала очередной патент на необычный складной смартфон
1
В России будет наращиваться выпуск деталей для перспективных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
+
Intel представила встраиваемые процессоры Core "Raptor Lake Refresh" без ядер E-Core
1
Цены на бензин АИ-95 в России снова бьют рекорды
7

Популярные статьи

Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
19
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
40
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
8
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
34
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
22
29 июля 2024 года Microsoft закрывает Marketplace Xbox 360
+
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
7
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
7
Asia Times: Китайские подлодки получат боевые лазеры, способные "незаметно" cжигать спутники США
+

Сейчас обсуждают

l33t_h4x00r
22:20
Ламборгини Урус купили?
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
Mallory
22:18
Отличное описание всего блога Чимбала
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Dzhereli
22:15
Это все прекрасно но fsr 3.0-3.1 пока не желают вводить в играх
Раскрыты несколько функций трассировки лучей архитектуры AMD RDNA 4
Колючка
22:13
это не спам не спам это
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Колючка
22:10
Ты уже достаточно фактов о себе предоставил, чтобы ставить диагноз.
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
Джон Коннор
21:59
Статья отличная. Но главными виновными я считаю майнеров. До них видеокарты почти не росли в цене с каждым поколением, но ощутимо прибавляли производительность. А сейчас нам скармливают прирост от апс...
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
Кирилл Иноземцев
21:49
Да, экономить на блоке питания, умно умно
Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
Сергей Милицкий
21:41
Вот так убивают веру в автора...
Xiaomi назвала бюджетные смартфоны, которые получат Harmony OS и длительный цикл обновлений
lelik1974
21:34
Даже оригинальное название в Гардиан не столь категорично, как местный ИИ-перевод
В облаках Венеры обнаружены химические признаки жизни
valderm
21:34
как говорят- выпил водки и баба яга стала красавицей ...
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем