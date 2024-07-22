Самый известный миллиардер опубликовал сообщение в социальной сети X (ранее известной как Twitter), в котором похвалил команды xAI и X, а также NVIDIA и другие партнеры-компании за запуск суперкластера Memphis.

В технологическом мире, где сейчас на первых ролях искусственный интеллект, произошло знаменательное событие. Илон Маск, известный своими экспериментальными и инновационными проектами, запустил уникальный суперкомпьютер, созданный его компанией xAI. Это произошло без предварительно анонса и в самое неожиданное время – в 4:20 утра по восточно-американскому времени, что вызвало немалое удивление у технологического сообщества.

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Сердцем нового суперкомпьютера стали 100 000 графических процессоров NVIDIA H100 AI – настоящих монстров вычислительной мощности. Каждый такой GPU – это маленькое чудо инженерной мысли, способное выполнять сложнейшие расчеты с молниеносной скоростью. Чтобы понять масштаб, представьте, что один такой процессор может стоить как хороший автомобиль премиум-класса – от 30 000 до 40 000 долларов.

Новый суперкомпьютер, получивший название Memphis Supercluster, расположен в специально оборудованном вычислительном центре. Для его эффективной работы инженеры xAI разработали инновационную систему жидкостного охлаждения, позволяющую процессорам работать на пике производительности без риска перегрева.

Илон Маск не упустил возможности похвастаться достижением своей команды, написав в социальной сети X (бывший Twitter): "С гордостью сообщаю, что наш Memphis Supercluster начал работу ранним утром. Благодаря 100 тысячам H100 на единой сетевой структуре, мы создали самую мощную систему для обучения искусственного интеллекта в мире!"

Эксперты отмечают, что появление такого суперкомпьютера – это не просто технический прорыв, но и серьезная финансовая инвестиция. По приблизительным оценкам, xAI вложила в этот проект от 3 до 4 миллиардов долларов, что составляет больше половины средств, привлеченных компанией в мае 2024 года.

Главная цель этого технологического гиганта – обучение нового поколения искусственного интеллекта под названием Grok 3. Ожидается, что новая версия искусственного интеллекта сможет решать задачи невероятной сложности, от научных исследований до творческих проектов.

Запуск суперкомпьютера в 4:20 утра по американскому времени вызвал волну шуток в интернете, так как это время часто ассоциируется с определенной субкультурой. Однако многие увидели в этом фирменный стиль Маска – его умение привлечь внимание к своим проектам неординарными способами.

Технологическое сообщество с нетерпением ждет первых результатов работы Memphis Supercluster. Многие эксперты считают, что этот шаг может стать переломным моментом в развитии искусственного интеллекта и открыть новую эру в мире технологий.