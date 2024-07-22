Новый усовершенствованный космический корабль Dragon будет оснащён аж 46 двигателями Draco.

В мире космонавтики грядут большие перемены. NASA и SpaceX объединили усилия для разработки уникального космического аппарата, который выполнит опасную и важную миссию - безопасно сведет с орбиты Международную космическую станцию (МКС). Данный проект знаменует собой конец целой эпохи одного из самых амбициозных международных научных предприятий и открывает новую главу в освоении космоса.

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МКС, верно служившая науке более двух десятилетий, приближается к завершению своей жизни. К 2030 году планируется завершить эксплуатацию устаревшей станции, и NASA хочет убедиться, что этот процесс пройдет максимально безопасно. Для этого был разработан специальный аппарат, получивший название "Американский аппарат для сведения с орбиты" (USDV).

Компания SpaceX, известная своими инновационными решениями в космической индустрии, взяла на себя задачу разработки этого уникального корабля. По сути, USDV представляет собой серьезно модифицированную версию уже знакомого нам космического корабля Dragon.

Технические особенности нового космического "буксира"

Усовершенствованный аппарат впечатляет своими характеристиками:

46 двигателей Draco (для сравнения, обычный Dragon имеет всего 18)

Увеличенный в 6 раз запас топлива

Удвоенная длина "багажного отсека"

Усиленная система генерации и хранения энергии

Все эти улучшения необходимы для выполнения сложнейшей задачи - контролируемого сведения с орбиты огромной космической станции весом более 400 тонн.

Финальная миссия МКС будет выглядеть так:

Запуск космического корабля USDV одновременно с последним экипажем станции Стыковка USDV с МКС и подготовка станции к завершению работы Постепенное снижение орбиты МКС с 400 до 330 км Возвращение экипажа на Землю Через полгода USDV начнет финальное торможение, направляя МКС в атмосферу

Целью является направить устаревшую станцию в определенный район Тихого океана, минимизируя риски для густо населенных территорий.

Несмотря на тщательно разработанный план, в научном сообществе продолжаются дискуссии о целесообразности уничтожения МКС. Некоторые эксперты, включая бывшего администратора NASA Майкла Гриффина, предлагают альтернативу - перевести станцию на более высокую орбиту для "консервации". Это могло бы сохранить возможность ее использования в будущем.

Однако нынешние специалисты NASA склоняются к варианту с полным выводом МКС из эксплуатации, делая ставку на развитие частных космических станций. В настоящее время такие компании как Blue Origin и Axiom Space уже разрабатывают свои проекты, которые могут стать преемниками МКС.

В заключение можно сказать, что проект по разработке USDV и планы по завершению миссии МКС символизируют новую эру в космических исследованиях. Это не просто конец одного проекта, но и начало нового этапа, где частные компании будут играть все более важную роль в освоении космоса. Будущее покажет, насколько оправданным было решение о выводе МКС из эксплуатации, но уже сейчас ясно, что нас ждут захватывающие времена в области космонавтики.