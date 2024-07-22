Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
NASA и SpaceX представили модифицированный корабль Dragon для безопасного сведения МКС с орбиты
Новый усовершенствованный космический корабль Dragon будет оснащён аж 46 двигателями Draco.

В мире космонавтики грядут большие перемены. NASA и SpaceX объединили усилия для разработки уникального космического аппарата, который выполнит опасную и важную миссию - безопасно сведет с орбиты Международную космическую станцию (МКС). Данный проект знаменует собой конец целой эпохи одного из самых амбициозных международных научных предприятий и открывает новую главу в освоении космоса.

реклама

МКС, верно служившая науке более двух десятилетий, приближается к завершению своей жизни. К 2030 году планируется завершить эксплуатацию устаревшей станции, и NASA хочет убедиться, что этот процесс пройдет максимально безопасно. Для этого был разработан специальный аппарат, получивший название "Американский аппарат для сведения с орбиты" (USDV).

Компания SpaceX, известная своими инновационными решениями в космической индустрии, взяла на себя задачу разработки этого уникального корабля. По сути, USDV представляет собой серьезно модифицированную версию уже знакомого нам космического корабля Dragon.

Технические особенности нового космического "буксира"

Усовершенствованный аппарат впечатляет своими характеристиками:

  • 46 двигателей Draco (для сравнения, обычный Dragon имеет всего 18)
  • Увеличенный в 6 раз запас топлива
  • Удвоенная длина "багажного отсека"
  • Усиленная система генерации и хранения энергии

Все эти улучшения необходимы для выполнения сложнейшей задачи - контролируемого сведения с орбиты огромной космической станции весом более 400 тонн.

Финальная миссия МКС будет выглядеть так:

  1. Запуск космического корабля USDV одновременно с последним экипажем станции
  2. Стыковка USDV с МКС и подготовка станции к завершению работы
  3. Постепенное снижение орбиты МКС с 400 до 330 км
  4. Возвращение экипажа на Землю
  5. Через полгода USDV начнет финальное торможение, направляя МКС в атмосферу

Целью является направить устаревшую станцию в определенный район Тихого океана, минимизируя риски для густо населенных территорий.

Несмотря на тщательно разработанный план, в научном сообществе продолжаются дискуссии о целесообразности уничтожения МКС. Некоторые эксперты, включая бывшего администратора NASA Майкла Гриффина, предлагают альтернативу - перевести станцию на более высокую орбиту для "консервации". Это могло бы сохранить возможность ее использования в будущем.

Однако нынешние специалисты NASA склоняются к варианту с полным выводом МКС из эксплуатации, делая ставку на развитие частных космических станций. В настоящее время такие компании как Blue Origin и Axiom Space уже разрабатывают свои проекты, которые могут стать преемниками МКС.

В заключение можно сказать, что проект по разработке USDV и планы по завершению миссии МКС символизируют новую эру в космических исследованиях. Это не просто конец одного проекта, но и начало нового этапа, где частные компании будут играть все более важную роль в освоении космоса. Будущее покажет, насколько оправданным было решение о выводе МКС из эксплуатации, но уже сейчас ясно, что нас ждут захватывающие времена в области космонавтики.

#spacex #nasa #мкс #международная космическая станция #dragon #draco
+
Написать комментарий (0)
НАСА отложило на неопределенный срок выход в открытый космос на МКС
Ровно 55 лет назад первая миссия NASA на Луне доказала, что Земля не является плоской
Starlink сумела достичь скорости загрузки 8 Гбит при тестировании технологии мобильного шлюза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Марсоход случайно разбил камень и обнаружил желтые кристаллы в марсианских породах
10
Две ракеты «Искандер» «прошлись» по крупным эшелонам ВСУ с техникой в Харьковской области
+
8 ГБ VRAM уже недостаточно для современных игр — мощь GPU ограничена эффектом "бутылочного горлышка"
39
Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский кризис сразу после победы на выборах
+
Новый чип MediaTek Tianji 8400 превосходит по производительности Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
+
В следующем году миллиарды укороченных Google URL-адресов перестанут работать
+
Windows 11 слишком активно призывает пользователей подписаться на облачный сервис Onedrive
4
Инновационная логистика на передовой: Российские военные внедряют дроны для доставки горючего
1
Материнская плата ASUS X870E получит эксклюзивные функции BIOS
4
Bank of America: мировая полупроводниковая отрасль будет сильно зависеть от Тайваня ещё лет пять
+
Интерфейс One UI 7.0 от Samsung заимствует функции iOS и делает ставку на искусственный интеллект
+
Серверный процессор Amazon Graviton 4 превосходит процессоры AMD и Intel
5
Информатор обнародовал подробности о периоде запуска Sony PlayStation 5 Pro
+
Обнародованы характеристики, приблизительная стоимость и особенности линейки смартфонов iPhone 17
+
Подтверждено ещё одно камео члена Людей Икс для фильма "Дэдпул и Росомаха"
+
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
+
В сеть утекла возможная дата выхода Sony PlayStation 5 Pro
+
Атака на Тель-Авив и роль хуситов
1
Intel представила новые процессоры 14-го поколения без эффективных ядер
5
Ракета SM-6 ВМС США, управляемая новым усовершенствованным армейским радаром, поразила цель
1

Популярные статьи

Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
18
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
37
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
8
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
18
29 июля 2024 года Microsoft закрывает Marketplace Xbox 360
+
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
7
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
5
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
16
Asia Times: Китайские подлодки получат боевые лазеры, способные "незаметно" cжигать спутники США
+

Сейчас обсуждают

Red Chimbacket
18:00
погодь у него на серии побито, потом будет статья итого
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Sammie Vanhalen
17:58
В части про Control нифига не понятно. Тестил в win7? А как у тебя vkd3d должно было заработать, если в 7 dx12 не поддерживается? А тесты в линуксе где? Сводная таблица производительности в равных усл...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
sidreshot
17:57
Можно сказать что вот сегодня у меня кейс использования конкретный. Сделай файлохранилище на 4х дисках с возможностью отказа 2х без потери данных, а также чтобы оно могло реплицироваться куда то без п...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Dark_Cloud
17:54
https://youtu.be/mVpojkcraN8
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Red Chimbacket
17:50
да вроде был, но исчезающе мало... вообще большинство афторов статей озабоченны только играми при тестировании ПК. Все застряли в детстве? ....
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Hronysen
17:49
Да вроде у автора имеются статьи про софт на линуксе.
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Red Chimbacket
17:49
так вот и вопрос ? больше нечего сравнивать? куда остальной софт пропал, или просто вопрос компетенции...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Hronysen
17:46
А для кого заголовок статьи?
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Red Chimbacket
17:43
Почему у всех использование ПК скукожилось до игрушек? а у данного писателя в основном малоинтересное анимешное низкосортное...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Red Chimbacket
17:41
можете не играть, кто использует линукс не задает вопрос зачем, это осознанный выбор...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем