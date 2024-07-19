Федеральное бюро расследований США раскрыло некоторые подробности о программном обеспечении, использованном для взлома телефона Мэтью Крукса, совершившего покушение на Дональда Трампа.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) раскрыло информацию о новейшем программном обеспечении, которое позволило им получить доступ к смартфону Томаса Мэтью Крукса – человека, совершившего покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа 13 июля этого года.

реклама

При расследовании этого громкого дела специалисты столкнулись с неожиданным препятствием – запароленным смартфоном преступника. Казалось бы, что может быть проще, чем получить доступ к телефону? Однако современные системы защиты данных настолько совершенны, что даже специалисты ФБР оказались в тупике.

На помощь американским следователям пришла израильская компания Cellebrite, известная своими передовыми разработками в области цифровой криминалистики. Израильские специалисты уже не первый год сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру, помогая раскрывать самые запутанные преступления.

Интересно, что стандартное программное обеспечение Cellebrite, которым пользуется отделение ФБР в Питтсбурге, не смогло справиться с защитой Android-смартфона Samsung, принадлежащего Круксу. Потребовалось вмешательство специалистов из штаб-квартиры ФБР в Куантико, чтобы разработать совершенно новый алгоритм взлома.

Процесс создания нового уникального ПО напоминал настоящий технологический детектив. Специалисты работали несколько дней практически без перерыва, понимая, что каждая минута на счету. И вот, спустя пять дней напряженной работы, новое программное обеспечение было готово.

Результат превзошел все ожидания – всего за 40 минут агенты ФБР получили полный доступ к содержимому телефона Крукса. Это стало возможным благодаря инновационному подходу: программа генерировала миллионы вариантов паролей, одновременно блокируя защитные механизмы операционной системы.

Хотя точный метод взлома остается засекреченным, эксперты предполагают, что была использована комбинация передовых алгоритмов машинного обучения и методов "брутфорса" – перебора всех возможных вариантов.

Данный случай поднимает важные вопросы о балансе между национальной безопасностью и правом на неприкосновенность частной жизни. С одной стороны, новая технология поможет раскрывать тяжкие преступления. С другой – вызывает опасения о возможности ее неправомерного использования.

Как бы то ни было, успех ФБР в этом деле демонстрирует, что в битве технологий правоохранительные органы не намерены отставать от преступников. И кто знает, какие еще инновации ждут нас в будущем на страже закона и порядка.