В Китае разработали уникальный летательный аппарат под названием CoulombFly, который стал самым лёгким и компактным в мире вертолетом, работающий на солнечной энергии.

Представьте себе летательный аппарат размером с пчелу, способный парить в воздухе, используя лишь энергию солнца. Звучит как фантастика? Однако группа китайских ученых из Пекинского университета авиации и космонавтики воплотила эту идею в реальность, спроектировав CoulombFly - самый маленький и легкий в мире летательный аппарат с роторным двигателем, работающий на солнечной энергии.

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CoulombFly - это настоящий прорыв в области микро-летательных аппаратов (МЛА). Его уникальность заключается в использовании электростатической системы движения, что позволило достичь невероятной легкости конструкции - всего 4,21 грамма! Что сопоставимо с весом четырех скрепок для бумаги или одной чайной ложки сахара.

Сердцем летательного аппарата CoulombFly является его инновационный двигатель. Принцип его работы можно сравнить с миниатюрной каруселью, где вместо лошадок - заряженные лопасти ротора, а вместо музыки - пульсация электрических полей. Статор, напоминающий волшебное кольцо, состоит из восьми пар чередующихся положительных и отрицательных электродов. Когда к ним подается высокое напряжение, создается электростатическое поле, заставляющее ротор вращаться, словно по мановению волшебной палочки.

Но самое удивительное в CoulombFly - это его способность летать, используя только энергию солнца. Крошечные солнечные панели, подобно чешуйкам на крыльях бабочки, улавливают солнечный свет и преобразуют его в электричество, питающее этот удивительный механизм.





Потенциал применения CoulombFly поистине захватывает дух. Например, можно задействовать рой таких микро-дронов для исследования труднодоступных мест после стихийных бедствий или мониторинга состояния окружающей среды в самых отдаленных уголках планеты. Они могли бы стать незаменимыми помощниками в сельском хозяйстве, опыляя растения или отслеживая вредителей.

Однако, как и любое перспективное изобретение, CoulombFly столкнулось с определенными трудностями. Главная проблема - отсутствие механизма управления направлением полета. Пока что эти крошечные летательные аппараты больше напоминают одуванчики, плывущие по воле ветра, чем управляемые дроны. Кроме того, их зависимость от солнечного света делает их уязвимыми перед капризами погоды.

Несмотря на эти ограничения, CoulombFly знаменует собой важный шаг в развитии МЛА. Ученые уже работают над совершенствованием конструкции, и кто знает, возможно, в недалеком будущем мы увидим целые рои этих удивительных микро-летательных аппаратов, выполняющих самые разнообразные задачи.

Разработка CoulombFly открывает новую главу в истории авиации и робототехники. Это яркий пример того, как инновационные идеи и передовые технологии могут привести к созданию устройств, которые еще вчера казались невозможными. CoulombFly напоминает нам, что границы возможного постоянно расширяются, и то, что сегодня кажется чудом, завтра может стать обыденностью.