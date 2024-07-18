Планета двух контрастов: вечная ночь жарче дня.

На Земле мы привыкли к тому, что дни жаркие, а ночи прохладные. Но совсем недавно космический телескоп имени Джеймса Уэбба доказал, что не все планеты следуют такому правилу. Планета WASP-39b, находящаяся на расстоянии примерно 700 световых лет от нас, постоянно обращена одной стороной к своей звезде, в то время как другая остаётся в вечной тьме. Что удивительно, темная или ночная сторона этой планеты горячее её дневной стороны на 150 градусов Цельсия.

реклама

Неожиданное открытие стало возможным благодаря многолетним моделям и наблюдениям космического телескопа "Уэбба". WASP-39b была первой экзопланетой, которую исследовал "Уэбб", с тех пор как её обнаружили в 2011 году. Планета совершает полный оборот вокруг своей звезды за четыре дня, но она не вращается вокруг своей оси, как Земля. В результате одна её сторона постоянно обращена к звезде, а другая остаётся в темноте.

В понедельник НАСА объявило, что спектрограф ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) телескопа "Уэбба" обнаружил странную температурную аномалию: несмотря на то, что ночная сторона планеты не получает света, она горячее дневной на 150 градусов Цельсия. Международная команда астрономов провела детальное исследование, изучая спектр излучения экзопланеты, чтобы понять причины этого явления. Основное внимание было уделено так называемым "терминаторам" — линиям, разделяющим дневную и ночную стороны планеты.

Спектр передачи показывает явные доказательства наличия воды и углекислого газа, а также колебания температуры на ночной и дневной стороне экзопланеты.

Исследователи выяснили, что невероятно сильные ветры на WASP-39b дуют с ночной стороны через утренний "терминатор" на дневную сторону и далее на вечерний "терминатор". Таким образом, утренняя сторона получает потоки воздуха, охлаждённого ночью, а ночная сторона — горячие ветры, прогретые днём. При скорости ветров, достигающей тысячи километров в час, этот процесс настолько быстрый, что температура на ночной стороне поднимается до 800 градусов Цельсия.

Кроме того, моделирование спектра передачи позволило узнать больше о структуре атмосферы и облаках на WASP-39b. В будущем учёные планируют исследовать, как облачный покров влияет на экстремальные температуры планеты, а также применить эти методы для изучения других газовых гигантов.