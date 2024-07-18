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Fantoci
В результате изменения климата Земля начала вращаться медленнее
Ученые выявили неожиданное последствие климатических изменений на нашу планету.

Глобальное потепление повлияло на нашу планету самым неожиданным образом. Помимо очевидных последствий, таких как таяние ледников и повышение уровня мирового океана, ученые обнаружили еще один удивительный эффект – замедление вращения Земли.

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Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) провели масштабное исследование, результаты которого поразили научный мир. Оказывается, наша планета не только замедляет свое вращение, но и меняет положение оси, а также перераспределяет расплавленное вещество в своих недрах.

Но как это происходит? Представьте себе фигуриста на льду. Когда он прижимает руки к телу, то вращается быстрее, а когда разводит их в стороны – замедляется. Похожий процесс происходит и с нашей планетой. Таяние льдов в полярных регионах приводит к тому, что огромные массы воды перемещаются ближе к экватору. Это подобно тому, как если бы Земля "расставила руки", что и приводит к замедлению ее вращения.

Казалось бы, несколько миллисекунд в сутки – это ничтожно мало. Однако в масштабах космоса даже такое небольшое изменение может иметь серьезные последствия. Например, космический корабль, отправленный к далекой планете, может отклониться от курса на целый километр из-за этих "лишних" миллисекунд.

Почти все ледники на Земле начали быстро таять.

Но и это еще не все. Изменение скорости вращения Земли влияет на распределение расплавленного вещества в ее ядре, что может привести к изменениям магнитного поля планеты. Несмотря на то, что измерить эти изменения напрямую невозможно (ведь мы не можем добраться и заглянуть в центр Земли), ученые уже разработали модели, позволяющие предсказать возможные последствия.

Важно отметить, что влияние климатических изменений на вращение Земли может со временем превзойти даже воздействие Луны, которая также замедляет нашу планету за счет приливных сил.

Последнее глобальное исследование еще раз подчеркивает, насколько сложна и взаимосвязана система нашей планеты. Казалось бы, какая связь между выбросами углекислого газа и вращением Земли? Однако природа преподносит нам все новые уроки, демонстрируя, как наши действия могут иметь далеко идущие и неожиданные последствия.

"Мы, люди, влияем на нашу планету гораздо сильнее, чем можем себе представить", – подчеркивает один из авторов исследования, Бенедикт Соя. – "И это накладывает на нас огромную ответственность за будущее Земли".

Таким образом, борьба с изменением климата – это не только вопрос сохранения экосистем или предотвращения природных катастроф. Это еще и вопрос сохранения фундаментальных характеристик нашей планеты, таких как скорость ее вращения и положение оси. Кто бы мог подумать, что наши повседневные действия могут повлиять на такие глобальные процессы?

#земля #изменение климата #глобальное потепление
Источник: ethz.ch
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