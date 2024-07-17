Инженеры SpaceX усердно готовятся к пятому тестовому полету космического корабля Starship.

Аэрокосмическая компания SpaceX нацелена на покорение новых высот и в настоящее время готовится к пятому тестовому полету сверхтяжелой ракеты-носителя Starship. Недавно инженеры провели успешное огневое испытание ускорителя Super Heavy, который вскоре отправит Starship в космос. Последнее испытание стало важным шагом на пути к освоению Луны и дальнего космоса.

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В понедельник, 15 июля, на космодроме Starbase в Техасе прогремел мощный рев двигателей. Это не было началом запуска многоразовой ракеты – инженеры SpaceX провели критически важное статическое испытание ступени Super Heavy, сердца ракеты Starship. Сообщается, что во время теста 33 двигателя Raptor, работающих на метане, синхронно включились на 8 секунд и создали тягу, способную поднять в воздух целый небоскреб. По словам Илона Маска данное испытание является генеральной репетицией перед главным представлением, запланированным на 3 августа.

Во время предыдущих лётных испытаний Starship продемонстрировала значительный прогресс. Илон Маск заявил, что это настоящий космический титан, призванный изменить наше представление о межпланетных путешествиях. С каждым испытательным полетом эта махина становится все ближе к своей цели. Если первые попытки заканчивались эффектными, но не запланированными фейерверками, то последний тест показал, что обе ступени ракеты способны достичь намеченных точек приводнения.





Но SpaceX не была бы собой, если бы не готовила сюрприз. Компания намекнула на возможность попытки "поймать" первую ступень Super Heavy прямо в воздухе! Представьте себе эту картину: огромная ракета, словно неторопливо опускающийся небоскреб, аккуратно захватывается гигантскими "руками" стартовой башни. На самом деле, это не просто зрелищный трюк, а важный шаг к многоразовому использованию огромной ракеты, что существенно снизит стоимость космических полетов.

Starship будет использоваться не только для колонизации Марса. Эта ракета-гигант станет ключом к развертыванию нового поколения спутников Starlink, обещающих революцию в глобальной связи. Более того, модифицированная версия Starship, известная как HLS, готовится стать "космическим такси" для астронавтов программы "Артемида", доставляя их с окололунной орбиты прямо на поверхность нашего естественного спутника.

Важно отметить, что каждый запуск Starship – это не просто техническое достижение. Это шаг человечества к новой эре космических исследований, к превращению научной фантастики в реальность. И хотя до регулярных коммерческих полетов Starship еще далеко, каждый успешный тест приближает нас к моменту, когда путешествие на Луну или Марс станет таким же обыденным, как полет на другой континент.