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Fantoci
ЕКА анонсировала космическую миссию «Рамзес» по изучению околоземного астероида Апофис
Европейские специалисты получили разрешение начать подготовительные работы для своей следующей миссии по планетарной обороне — Rapid Apophis Mission for Space Safety (Ramses).

Рано или поздно какой-нибудь крупный астероид столкнется с Землей — такое уже случалось раньше и с большой вероятностью случится снова. Именно поэтому Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о старте амбициозного проекта под кодовым названием "Ramses" (Рамзес). Цель этой миссии — изучение загадочного астероида Апофис, названного в честь древнеегипетского бога хаоса.

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Почему именно Апофис так интересен ученым? Представьте себе космический камень размером с четыре футбольных поля, несущийся через космос и периодически пересекающий орбиту нашей планеты. Именно таков Апофис — астероид диаметром около 370 метров, который каждые 17 лет проходит опасно близко к Земле. В 2029 году ожидается его рекордное сближение: он пролетит всего в 32 000 километрах от нас. Для наглядности, это ближе, чем орбиты некоторых искусственных спутников!

И хотя ученые уверены, что в ближайшие 100 лет столкновения с Апофисом не произойдет, его визит предоставляет уникальную возможность для важных исследований. ЕКА планирует отправить космический аппарат "Рамзес" на встречу с астероидом, чтобы наблюдать за ним до, во время и после сближения с Землей.

Что же надеются узнать исследователи? Во-первых, как меняется поведение астероида под влиянием земной гравитации. Ученые предполагают, что притяжение нашей планеты может вызвать на Апофисе настоящие космические катаклизмы: оползни, "астероидотрясения" и даже обнажение новых слоев породы. Это словно космическая версия земных приливов и отливов, только в гораздо более грандиозном масштабе!

Радарное изображение Апофиса. Фото: НАСА

Во-вторых, миссия "Рамзес" поможет лучше понять структуру астероидов. Это критически важно для разработки методов защиты Земли от потенциально опасных космических объектов. Вспомним недавнюю миссию НАСА под названием DART, которая успешно изменила орбиту астероида Диморфос. "Рамзес" продолжит эту работу, собирая ценные данные о поведении астероидов.

Однако у ЕКА очень мало времени. Ожидаемая встреча с Апофисом состоится в 2029 году, но запуск "Рамзеса" должен состояться не позднее апреля 2028 года. Это настоящая гонка со временем, требующая от ученых и инженеров максимальной концентрации и эффективности.

«Миссия 'Рамзес' — это не просто научный эксперимент. Это демонстрация того, что человечество способно быстро реагировать на потенциальные космические угрозы", — заявил Ричард Мойсл из Офиса планетарной защиты ЕКА. "Мы учимся защищать нашу планету, и каждая такая миссия приближает нас к этой цели».

Интересно, что изучение астероида Апофис не закончится с завершением миссии "Рамзес". НАСА планирует отправить к астероиду свой космический аппарат OSIRIS-APEX, который прибудет к цели через год после сближения с Землей. Это позволит ученым получить еще больше данных и составить полную картину поведения астероида.

Таким образом, миссия "Рамзес" — яркий пример того, как научные исследования помогают нам лучше понимать окружающий космос и готовиться к возможным угрозам. Кто знает, может быть, именно эти знания однажды спасут нашу планету от космической катастрофы?

#астероид #ека #апофис #ramses #рамзес
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