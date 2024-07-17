В ближайшее время астрономы ожидают увеличение таких событий, поскольку Солнце приближается к пику своей активности.

Последние три дня на Солнце наблюдалась чрезвычайно высокая активность. Наша любимая звезда устроила настоящий фейерверк, выбросив в космос две сверхмощные вспышки Х-класса, которые, вероятно, ощутили все жители нашей планеты. Такие редкие космические события — словно громкие фанфары, возвещающие о приближении пика солнечной активности.

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Космическая буря разыгралась в два акта. Первый "взрыв" пришелся на субботний вечер, когда область солнечных пятен под номером 3738 породила вспышку силой X1.2. Не успели земляне перевести дух, как во вторник та же самая область разразилась еще более мощной вспышкой X1.9. Для справки: такая вспышка по силе сравнима со взрывом миллиардов водородных бомб!

Вторая солнечная вспышка достигла пика в разгар рабочего дня по московскому времени. Опубликованные снимки с космической обсерватории НАСА выглядят впечатляюще: на поверхности Солнца вспыхнул ослепительный фонтан энергии, окрашенный в золотистые тона сверхгорячей плазмы. Астрономам этот космический салют предоставил множество важных данных, но он также обрушил на Землю поток радиации, вызвав серьезные помехи в работе радиосвязи.

Американские специалисты по космической погоде оценили сложившуюся ситуацию как "блэкаут R3" — это означает, что радиопомехи могли серьезно повлиять на работу электросетей и спутниковой связи. Представьте себе, что в разгар важного телефонного разговора связь вдруг пропадает — примерно такой эффект испытали многие радиосистемы.

В этот раз мощные солнечные вспышки ощутили жители почти всех континентов нашей планеты. Вторничная вспышка застала врасплох Северную и Южную Америку, Западную Африку и Европу. А вот субботняя вспышка разыгралась, когда западное полушарие готовилось ко сну, и основной удар приняли на себя Юго-Восточная Азия, Япония и Австралия.

Тем не менее, несмотря на опасный класс последних вспышек, они не вызвали крупных выбросов солнечного вещества в космос. Это немного разочаровало любителей полярных сияний, которые надеялись увидеть в небе ещё одно красочное световое шоу.

Ученые отмечают, что такая невероятная активность Солнца — верный признак приближения "солнечного максимума". Это пик 11-летнего цикла активности нашей звезды, когда ее магнитные полюса меняются местами. В этот период Солнце буквально кипит от энергии, порождая множество пятен и вспышек.

Астрономы прогнозируют, что солнечный максимум наступит в конце 2024 года. А это значит, что подобные космические "фейерверки" станут обычным явлением в следующие шесть месяцев. Нам стоит быть предельно осторожными, потому что Солнце входит в фазу бурной активности, которая может влиять на повседневную жизнь самым неожиданным образом.