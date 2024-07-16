Американские чиновники выразили озабоченность по поводу потенциальных рисков от этой сделки для национальной безопасности США со стороны Китая.

Недавно стало известно о крупной сделке между американским технологическим гигантом и компанией Group 42 (G42) из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Сумма контракта впечатляет – 1,5 миллиарда долларов. Однако вместо восторга эта новость вызвала тревогу в высших эшелонах власти США.

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Почему же сделка с ближневосточной компанией так взволновала американских политиков? Дело в том, что G42 – не совсем простая коммерческая организация. Ее председателем является не кто иной, как шейх Тахнун бин Зайед Аль Нахайян, советник по национальной безопасности ОАЭ. А совсем недавно его брат, шейх Мохамед бин Зайед Аль Нахайян, нанес визит в Пекин с целью укрепления связей в области искусственного интеллекта (ИИ).

Казалось бы, при чем тут Китай? Американские спецслужбы опасаются, что передовые ИИ-технологии, разработанные в США, могут через ОАЭ попасть в руки китайских конкурентов. Такие подозрения и страхи не беспочвенны: почти год назад G42 уже попадала под подозрение из-за своих связей с Поднебесной.

Ситуация накалилась настолько, что два влиятельных председателя комитетов Палаты представителей направили открытое письмо в Белый дом. Они требуют тщательного расследования сделки и гарантий безопасности американских технологий.

Интересно, что даже министр по вопросам искусственного интеллекта ОАЭ признал обоснованность американских опасений, указав, что любая страна, имеющая глобальных противников, беспокоилась бы о подобных сделках.

Microsoft, в свою очередь, попыталась развеять страхи. Президент компании Брэд Смит уверяет, что G42 не получит доступа к ключевым американским технологиям, таким как процессоры или инструменты для создания ИИ-моделей. Он даже использовал образное выражение, сказав, что доступ ОАЭ будет организован по принципу "сейф внутри сейфа".

Однако успокоить всех оппонентов этими заявлениями не удалось. Конгрессмены настаивают на проведении расследования и введении дополнительных мер безопасности для защиты американских технологий.

В ответ на запрос авторитетного технологического издания The Register представители Microsoft заявили, что в настоящее время наша компания тесно сотрудничает с агентами национальной безопасности и Министром торговли. Они подчеркнули, что безопасность нашей страны остается главным приоритетом для корпорации.

Данная история наглядно демонстрирует, насколько сложными и чувствительными могут быть международные технологические сделки в современном мире. Она также поднимает важные вопросы о балансе между глобальным сотрудничеством в сфере искусственного интеллекта и защитой национальных интересов.