Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
На Луне обнаружена подземная пещера, которая потенциально пригодна для строительства первой базы
Пещера в районе Моря Спокойствия может стать идеальным местом для будущей лунной станции.

В эпоху возрождения интереса к лунным экспедициям, учёные сделали захватывающее открытие, способное изменить наше представление о будущих космических поселениях. Речь идёт о подземных пещерах на Луне, которые могут стать ключом к долгосрочному пребыванию человека на естественном спутнике Земли.

реклама

Международная команда астрономов, возглавляемая специалистами из Университета Тренто в Италии, обнаружила убедительные доказательства существования подземной пещеры в районе Моря Спокойствия на видимой стороне Луны. Данное открытие не просто подтверждает давние теории о существовании подземных лавовых труб, но и открывает новые возможности для строительства космических станций и планирования будущих миссий.

Представьте себе огромную впадину на лунной поверхности, глубиной с 50-этажный небоскрёб (пещера имеет ширину 45 метров, а длину 80 метров). Именно такой "вход" в подземный мир естественного спутника Земли и привлёк внимание учёных. Используя последние научные данные, полученные космическим аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), исследователи смогли заглянуть под поверхность Луны и обнаружить там нечто удивительное.

С помощью инновационных методов анализа радиолокационных данных учёные "увидели" пещеру размером с футбольное поле. Эта подземная полость, предположительно образовавшаяся в результате древних вулканических процессов, может стать идеальным местом для строительства будущей лунной базы.

Почему же учёные так воодушевлены идеей подземных лунных баз? Дело в том, что условия на поверхности Луны крайне суровы. Представьте себе место, где температура колеблется от -180°C ночью до +120°C днём, а космическая радиация в 2,6 раза интенсивнее, чем на борту Международной космической станции. В таких условиях даже кратковременное пребывание становится серьёзным испытанием для человека и техники.

Подземные пещеры могут стать настоящим спасением, предоставляя естественную защиту от радиации, экстремальных температур и микрометеоритов – крошечных космических "пуль", способных повредить оборудование и угрожать жизни астронавтов.

Однако путь к строительству лунных подземных баз не будет лёгким. Внутренняя поверхность пещер усеяна огромными валунами, некоторые из которых по размеру сопоставимы с небольшим домом. Преодоление этих препятствий потребует разработки новых инженерных решений и строительных технологий, адаптированных для работы в условиях низкой гравитации и ограниченного пространства.

Впадина в Море Спокойствия. Источник: НАСА

Обнаруженная впадина в Море Спокойствия может быть лишь верхушкой айсберга. Учёные предполагают, что сотни подобных структур разбросаны по всей поверхности Луны, формируя целую сеть подземных убежищ, ждущих своих первооткрывателей.

Данное исследование не только приближает нас к созданию постоянных лунных поселений, но и открывает новые возможности для изучения геологической истории Луны. Подземные пещеры могут хранить уникальные образцы пород, защищённые от космического воздействия на протяжении миллиардов лет, что делает их бесценными капсулами времени для учёных.

Таким образом, открытие лунных пещер знаменует новую эру в космических исследованиях. Оно не только расширяет наши знания о Луне, но и приближает момент, когда человечество сможет сделать первые шаги к постоянному присутствию за пределами Земли. Кто знает, может быть, уже через несколько десятилетий мы увидим первые подземные города на Луне, ставшие реальностью благодаря упорству и изобретательности учёных и инженеров со всего мира.

#луна #лунная база #море спокойствия
Источник: pressroom.unitn.it
+
Написать комментарий (0)
Корейские ученые разработали метод создания прочных кирпичей из лунного грунта
Учёные выяснили, что время на Луне идёт немного быстрее, чем на Земле
Nature: На Луне обнаружена пещера, способная защитить людей от суровых условий Луны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за срывов поставок двигателей из США от индийского истребителя Tejas отказываются покупатели
8
"Искандер" долетел до Днепропетровской области и поразил ЗРК IRIS-T
3
Авиационный завод Сокол передал в войска партию модернизированных истребителей МиГ-31БМ
7
Биткоин подорожал до 60 тысяч долларов на фоне покушения на Трампа
+
В сеть утек скриншот BioShock 4
+
За 40 миллионов лет до появления динозавров высшим хищником была амфибия Gaiasia jennyae
5
Из-за нестабильности процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K игровые сервисы переходят на AMD
2
The Witcher 4 достигла определенного прогресса в разработке
+
NVIDIA готовит к выпуску новые видеокарты GeForce RTX 50 «Blackwell» с рекордным TDP
7
Rheinmetall представила новый средний боевой танк
+
Мрачная атмосфера, 600 уникальных персонажей, переход на UE5 и другие подробности Gothic Remake
+
Минобороны опубликовало видео удара по ВСУ новейшей управляемой бомбой ФАБ-3000
4
Меню «Пуск» Windows 11 получит переработанный вид
+
Россия продолжает наращивать объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции
2
Find My Device достигло 500 миллионов загрузок в Google Play
+
Элитная Бригада ВСУ "Магура" задействовала в боях спецбатальон заключенных "Шквал"
+
Все модели GeForce RTX 5000, включая GeForce RTX 5050, потребуют БП с 16-контактным разъемом 12VHPWR
+
Honor Magic 7 может получить камеру на 1000 МП и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч
2
Google окончательно отказывается от поддержки Android Lollipop
1
В Трампа стреляли с расстояния в 120м с крыши сарая
8

Популярные статьи

Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
26
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
17
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
54
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
Мое мнение о Poco Pad
4
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
10
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
2
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
+
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
11

Сейчас обсуждают

Родион Вестов
18:06
Российская Коалиция СВ дает 16 выстрелов в минуту по сравнению с этой в 8 выстрелов). А так да, единственная в мире))
Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
Артём Николаев
18:05
Вот именно что если планирует и если зарабатывает. Когда выгоднее отдать лярд штрафа, но заработать 10. Как Эпл делает в Китае. Или Голливуд. Белый дом для них местный хозяин, в этом принципиальная ра...
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы российских СМИ и общественных деятелей
pOdOnOg
17:53
Этонемы.
Киев подтвердил гибель американского офицера Кирлина, отвечавшего за логистику F-16
Fess 11fess11
17:50
В чем прикол дипиаями хвастаться в статьях? Эта хреновина только влияет на движение мыши при разных разрешениях. Да хоть 100 тысяч пишите, а вот частота опроса тут - ничего выдающегося. Ну зато Dpi...
Беспроводная мышь Logitech G309 Lightspeed может работать без аккумулятора и имеет малый вес
usr721
17:48
И причем здесь Боинг?
Из-за срывов поставок двигателей из США от индийского истребителя Tejas отказываются покупатели
Можем повторить
17:48
В ЕС это 1.5 человека типа Орбана?) А в НАТО кто? Ты не видишь противоречие, российские власти говорят об одних успехах на фронте, но при этом просят о переговорах, явные нестыковки
США поддерживают идею Киева пригласить Россию на второй саммит мира
Anton1978
17:47
У меня asus strix 3070...Пока не думаю ее менять играю в 1080p 60fps...Вроде еще тянет=\
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
SlyBiBi
17:47
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
Shteger
17:41
фуфикс? спс поржал. эти процы хламом были еще во времена сенди бриджей, которых при этом тут нет. но есть ФХ хлам. окей.
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
Виталий Ребров
17:40
я гналась за вами три дня, чтобы сказать, как Вы мне безразличны!😂
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем