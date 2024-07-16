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Космический телескоп Джеймс Уэбб отмечает 2 года работы и дарит нам фото "космического пингвина"
НАСА опубликовала очередное завораживающее изображение "Джеймса Уэбба" на котором можно рассмотреть две взаимодействующие галактики, получившие прозвище "Космический пингвин и Яйцо".

Прошло уже целых два года с тех пор, как космический телескоп имени Джеймса Уэбба начал свою научную миссию и открыл астрономам новые горизонты во Вселенной. В честь этого знаменательного события НАСА поделилось потрясающим снимком, который мгновенно покорил сердца астрономов и любителей космоса по всему миру. На недавно опубликованном изображении запечатлена уникальная космическая "скульптура", напоминающая гигантского пингвина с яйцом. Новое изображение, словно картина художника, играющего светом и тенью, показывает нам, как величественно и загадочно может быть космическое пространство.

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Но что же на самом деле представляет собой этот космический "пингвин"? На снимке мы видим результат грандиозного столкновения двух галактик, известного астрономам как Arp 142. Этот космический "балет" длится уже от 25 до 75 миллионов лет, который постепенно изменяет облик обеих галактик.

Для справки, "Пингвин" (NGC 2936) - это бывшая спиральная галактика, форма которой была искажена гравитационным взаимодействием, а "Яйцо" (NGC 2937) - эллиптическая галактика, наполненная древними звездами.Изображение "Космического Пингвина и Яйца", полученное с помощью инструмента MIRI телескопа Уэбба. Источник: НАСА, ЕКА.Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обладает уникальной способностью "видеть" в инфракрасном диапазоне. Это позволяет ему заглядывать сквозь космическую пыль и газ, которые обычно скрывают от нас многие интересные объекты. Благодаря этому мы можем рассмотреть все мельчайшие детали отдаленных галактик:

  1. "Глаз" пингвина - яркое ядро бывшей спиральной галактики.
  2. "Клюв" с "рыбой" - области активного звездообразования.
  3. "Хвост" из перьев - вытянутые гравитацией газопылевые рукава.

Хотя в космосе нет привычных нам цветов, ученые раскрашивают снимки "Уэбба", чтобы выделить различные элементы и сделать изображения более информативными. Например: голубой цвет показывает молодые, горячие звезды. Красный отмечает области, богатые органическими молекулами. Зеленый выделяет более холодные области космической пыли.

Директор Отдела астрофизики НАСА Марк Клампин заявил: "Телескоп имени Джеймса Уэбба открыл новую главу в изучении Вселенной. Он не только помогает нам разгадывать древние тайны космоса, но и вдохновляет людей по всему миру, показывая красоту и величие нашей Вселенной".

Каждый новый снимок телескопа "Уэбба" приближает нас к пониманию фундаментальных законов Вселенной. Кто знает, какие еще удивительные открытия ждут нас впереди? Возможно, скоро мы увидим не только космических "пингвинов", но и разгадаем тайны далеких экзопланет или первых галактик во Вселенной.

#космос #вселенная #космический телескоп джеймс уэбб
Источник: science.nasa.gov
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