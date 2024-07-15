Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Китай готовится испытать технологию планетарной защиты на пролетающем рядом астероиде
Астероид XF261 позволит китайцам отработать технологию изменения траектории космических объектов и оценить, как эти каменистые тела движутся вблизи Земли.

Китайские военно-воздушные силы готовятся к беспрецедентной миссии по отклонению орбиты астероида, используя для этого новейшие разработки в области планетарной обороны. В качестве мишени выбран XF261, небольшой, но потенциально опасный космический объект, который сближается с Землей дважды в год. Исследователи из Китайской академии наук поставили перед собой цель - научиться защищать нашу планету от потенциально опасных астероидов. Давайте погрузимся в детали этой захватывающей миссии!

реклама

Операция "Космический бильярд"

Представьте себе огромный космический бильярдный стол, где вместо шаров - астероиды, а кием служит космический корабль. Именно такую партию собирается сыграть Китай в период с 2027 по 2030 год. На кону - безопасность нашей планеты.

Главный герой этой космической драмы - астероид XF261, крошечный по космическим меркам объект размером с футбольное поле. Хотя он не представляет непосредственной угрозы для Земли, китайские ученые выбрали его идеальной мишенью для своего смелого эксперимента.

Китайская космическая стратегия предполагает использование двух космических аппаратов:

  1. "Космический детектив": Первый корабль будет играть роль разведчика. В течение 3-6 месяцев он будет кружить вокруг XF261, словно дотошный следователь, изучая каждую деталь астероида - от его формы до состава.
  2. "Космический таран": Второй аппарат станет главным действующим лицом. Его задача - врезаться в астероид на огромной скорости, пытаясь изменить его траекторию.

По словам ученых данный эксперимент - не просто дорогостоящая космическая игра. Он может стать ключом к спасению человечества в будущем. Представьте, что к Земле приближается астероид размером с небоскреб. Звучит как сюжет для голливудского блокбастера, не так ли? Но это вполне реальный сценарий, к которому человечество должно быть готово.

Астероид Диморфос всего за две секунды до столкновения с DART. Фото: НАСА/Johns Hopkins APL

Китайский проект во многом вдохновлен успехом американской миссии DART, которая в 2022 году успешно изменила орбиту астероида Диморфос. Этот эксперимент доказал, что мы можем влиять на движение небесных тел. Однако он также показал, что такие действия могут иметь непредсказуемые последствия, например, образование опасных обломков.

Китайская миссия - это не просто повторение американского опыта. Она направлена на расширение наших знаний о поведении астероидов и совершенствование технологий их отклонения. Кто знает, может быть, именно эти исследования однажды спасут нашу планету от космической катастрофы?

Космос всегда был ареной для международного соперничества и сотрудничества. Китайская миссия по отклонению астероида - яркий пример того, как научный прогресс одной страны может принести пользу всему человечеству. Ведь перед лицом космических угроз мы все - жители одной маленькой голубой планеты.

#китай #земля #астероид xf261
Источник: space.com
+
Написать комментарий (0)
В сети появилась информации о новых модификациях китайского электромобиля Zeekr 7X
На китайском рынке обнаружена невыпущенная RTX 4070 с 10Gb памяти
В итоговой декларации НАТО Китай был подвергнут критике за "неограниченное партнерство" с Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Искандер" долетел до Днепропетровской области и поразил ЗРК IRIS-T
+
Из-за срывов поставок двигателей из США от индийского истребителя Tejas отказываются покупатели
1
Лазерные комплексы "Задира" и "Пересвет" предлагают новую альтернативу традиционным ПВО России
3
Биткоин подорожал до 60 тысяч долларов на фоне покушения на Трампа
+
Bild: Обещанные Украине ЗРК Patriot и SAMP-T не смогут защитить небо над Украиной
+
В России наращивается производство алюминиевых аэрозольных баллонов
6
Эффективное импортозамещение в действии: «Роснефть» перешла на собственную цифровую платформу
+
Rheinmetall представила новый средний боевой танк
+
Lilium NV заявляет, что уже в ближайшие два года начнёт поставки свои уникальных электросамолетов
+
Samsung обновляет свои носимые устройства по последней моде на искусственный интеллект
2
Мамедов последним из борцов отказался ехать на Олимпиаду из-за травмы
2
GE Aerospace разработали и протестировали новый прототип двухрежимного прямоточного двигателя
+
МО РФ показало официальные кадры применения в зоне СВО тяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 с истребителя-бомбардировщика Су-34
7
В сеть утек скриншот BioShock 4
+
Органические солнечные панели преобразуют 20% солнечного света в электричество
+
Новейшая АПЛ ВМС Франции класса Suffren приступила к ходовым испытаниям
+
The Witcher 4 достигла определенного прогресса в разработке
+
NVIDIA готовит к выпуску новые видеокарты GeForce RTX 50 «Blackwell» с рекордным TDP
3
Оппозиционные белорусские источники написали об использовании ВС РФ дронов-разведчиков "Герань"
1
Меню «Пуск» Windows 11 получит переработанный вид
+

Популярные статьи

Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
13
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
25
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
2
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
10 популярных и недорогих процессоров для игровых ПК, купить которые в 2024 году будет ошибкой
35
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
28
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
27
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
6
Сравнение PlayStation Plus и Xbox Game Pass - что выбрать в 2024 году
5
Мое мнение о Poco Pad
4

Сейчас обсуждают

Китя
20:48
Так кто запупупу кидал убивал мирняк у границ РФ и сейчас также прилетает туда. Притом когда Зеленский баллотировался в президенты стоял на коленях и говорил нет войне в итоге солгал. и кого жалеть в...
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
Артём Николаев
20:48
Вау, новость про разгон!
Индийские власти попросили Россию ускорить поставки в страну ЗРК С-400 «Триумф»
nester47
20:47
А фризить точно не будет?
Процессоры AMD Ryzen 9000-й серии появятся на полках магазинов 31 июля
Смотрю за 404
20:47
Ты про крымский мост?
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
Шнур
20:45
Где видео испытаний? Статью выпустили www1.ru сайт известный фэйковыми новостями а также новостями ни о чем
Лазерные комплексы "Задира" и "Пересвет" предлагают новую альтернативу традиционным ПВО России
Смотрю за 404
20:44
Они над 404 уже провели и переформатировали, так что вы про масколяку орали и все лучшее детям на снарядах в Донбассе писали. Теперь как с фашистами 45 года - труд и форматирование и все нацисты добры...
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
Шнур
20:43
Мамедову официально запретили участие в олимпиаде. Посмотрите список кровожадных спортсменов россии
Мамедов последним из борцов отказался ехать на Олимпиаду из-за травмы
corsi
20:42
Когда AMD выпустит аналог 5090 - тогда и сравним, кто печка.
NVIDIA готовит к выпуску новые видеокарты GeForce RTX 50 «Blackwell» с рекордным TDP
Можем повторить
20:36
Террористы всех стран ведут себя одинаково, что Хезболла, что ХАМАС, что хуситы, что Россия. Хвастаются, устрашают, угрожают.
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
Китя
20:35
Зря так думаешь. Пока мы пишем хохлы от фабов гибнут пачками. а Зеленскому по уху думает смотается но его там и кокнут 100 ножевых ранений и 150 раз проедут по нему на авто.
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем