Согласно недавно опубликованным судебным документам, Valve имеет лишь малую долю сотрудников по сравнению с такими гигантами, как EA, Epic Games и Riot Games.

В мире компьютерных игр есть компании-гиганты, чьи офисы напоминают огромные муравейники, и есть Valve Corporation, которая долгое время оставалась загадкой для большинства геймеров. Кто бы мог подумать, что за самой известной игровой платформой Steam стоит команда, которую можно уместить в пару школьных классов?

реклама

Недавно обнародованные судебные документы приоткрыли завесу тайны над внутренней структурой американской частной компании Valve. Оказалось, что компания, держащая в руках ключи от цифрового королевства ПК-гейминга, управляется силами всего 336 сотрудников. Это как если бы небольшое кафе вдруг оказалось владельцем сети ресторанов по всему миру!

Из 336 сотрудников Valve только 79 человек задействованы в работе над платформой Steam. А отдел "Игры", отвечающий за разработку как новых, так и существующих проектов, насчитывает всего 181 человека. Отдел "железа" насчитывает 41 сотрудника. В администрации работает оставшиеся 35 человек.

Для сравнения: игровой гигант Electronic Arts может похвастаться армией в 13 700 сотрудников, а Epic Games и Riot Games — примерно по 4 200 каждая. Valve на их фоне выглядит как "карманная" собачка рядом со стаей волкодавов.

Некоторые эксперты видят в этом признак невероятной эффективности команды Valve. Другие, как создатели Humble Bundle из Wolfire Games, считают, что компания Гейба Ньюэлла просто жадничает, выделяя "ничтожный процент дохода" на развитие Steam.

Основатель компании Valve Гейб Ньюэлл недавно радикально сменил образ.

Как бы то ни было, Valve долгое время остается одним из самых влиятельных игроков в индустрии. Компания, подарившая миру Half-Life, Counter-Strike и Dota 2, продолжает держать руку на пульсе игрового рынка, контролируя главную площадку для ПК-игр.

Секрет успеха Valve, возможно, кроется в ее закрытости и нежелании раздувать штат. В то время как другие компании тратят миллионы на содержание огромных офисов, команда Valve остается компактной и мобильной. Этот подход позволяет сохранять творческую свободу и быстро реагировать на изменения рынка. Возможно, именно так рождаются прорывные проекты вроде Steam Deck, который разработан командой всего из 41 человека.

Компания Valve доказала, что в игровой индустрии размер не всегда имеет значение. Их влияние на рынок и популярность их игр говорят сами за себя. Обнародованная информация показывает, что небольшая, но талантливая команда может добиться большего, чем армия рядовых разработчиков.