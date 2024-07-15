Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Илон Маск выразил всецелую поддержку Дональду Трампу после неудавшегося покушения
После покушения на кандидата в президенты США во время предвыборного митинга в Пенсильвании, известный миллиардер выразил слова поддержки Дональду Трампу.

В Соединенных Штатах Америки произошло трагическое событие, которое потрясло весь мир. Кандидат в президенты США Дональд Трамп стал мишенью для неизвестного стрелка во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Этот шокирующий инцидент вызвал бурю эмоций и реакций в интернете, а также последовали слова поддержки Дональду Трампу от многочисленных политических лидеров и известных личностей.

реклама

В обычный воскресный солнечный день в штате Пенсильвания собралась толпа людей, которые решили поддержать кандидата в президенты США. Дональд Трамп, как обычно, произносил яркую речь. И вдруг - звуки выстрелов разрезали воздух. Секунды паники, крики, суматоха. Охрана молниеносно приступила к своим прямым обязанностям, окружив бывшего президента живым щитом.

Трамп, известный своей необъятной харизмой, не растерялся. Несмотря на ранение - пуля задела ухо - он нашел в себе силы встать и поднять кулак, словно боксер после нокдауна. Толпа ответила единодушным "США! США!", превратив момент опасности в демонстрацию единства и патриотизма.

Илон Маск, технологический гений и медийная личность, молниеносно отреагировал на случившееся. Его твит с поддержкой Трампа разлетелся по сети быстрее пули. Этот инцидент наглядно продемонстрировал, как в современном мире грань между политикой и технологиями становится все тоньше.

Очевидцы событий, такие как Кори Камиски, рассказала о произошедшем с дрожью в голосе. "Мы пришли послушать речь, а оказались в центре боевика", - сообщила многодетная мать, крепко обнимая своих детей.

Пока Трамп проходил медицинское обследование, население Америки задалось вопросами. Кто стоит за покушением? Как это повлияет на предвыборную гонку? Не станет ли это поворотным моментом в истории страны?

Пресс-секретарь предвыборной кампании Трампа, Стивен Чунг, сделал заявление: "Президент Трамп благодарен правоохранительным органам и экстренным службам за быструю реакцию на этот ужасный акт. С ним всё в порядке, он проходит обследование в местной больнице. Дополнительная информация будет предоставлена позже".

#сша #илон маск #дональд трамп #выборы в сша #президентские выборы
+
Написать комментарий (0)
Директора секретной службы США Кимберли Читл призывают уйти в отставку
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Искандер" долетел до Днепропетровской области и поразил ЗРК IRIS-T
+
Bild: Обещанные Украине ЗРК Patriot и SAMP-T не смогут защитить небо над Украиной
+
В России наращивается производство алюминиевых аэрозольных баллонов
6
Лазерные комплексы "Задира" и "Пересвет" предлагают новую альтернативу традиционным ПВО России
1
Биткоин подорожал до 60 тысяч долларов на фоне покушения на Трампа
+
Эффективное импортозамещение в действии: «Роснефть» перешла на собственную цифровую платформу
+
Rheinmetall представила новый средний боевой танк
+
Японская миссия по изучению космического мусора столкнулась с неожиданными трудностями
+
Samsung обновляет свои носимые устройства по последней моде на искусственный интеллект
2
GE Aerospace разработали и протестировали новый прототип двухрежимного прямоточного двигателя
+
МО РФ показало официальные кадры применения в зоне СВО тяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 с истребителя-бомбардировщика Су-34
7
Из-за срывов поставок двигателей из США от индийского истребителя Tejas отказываются покупатели
1
Органические солнечные панели преобразуют 20% солнечного света в электричество
+
23 июля будет представлен обновлённый смартфон Nubia Z60 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version
+
Новейшая АПЛ ВМС Франции класса Suffren приступила к ходовым испытаниям
+
Оппозиционные белорусские источники написали об использовании ВС РФ дронов-разведчиков "Герань"
1
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra и Watch7 не имеют поддержки беспроводной зарядки от смартфона
1
Мамедов последним из борцов отказался ехать на Олимпиаду из-за травмы
1
Lilium NV заявляет, что уже в ближайшие два года начнёт поставки свои уникальных электросамолетов
+
Разработчики Warframe заявили, что 80% сбоев на ПК геймеров возникают по вине процессоров Intel
3

Популярные статьи

GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
19
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
2
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
10 популярных и недорогих процессоров для игровых ПК, купить которые в 2024 году будет ошибкой
35
Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
9
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
26
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
16
Сравнение PlayStation Plus и Xbox Game Pass - что выбрать в 2024 году
5
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
5
Мое мнение о Poco Pad
4

Сейчас обсуждают

Asker 013
15:59
9000 км/ч = 2500 м/с (люди не привыкли мерить скорость снарядов и пуль километрами в час)
В США планируют начать развертывание новой системы ПВО со снарядами, летящими со скоростью 9000 км/ч
Ссу на рекламистов
15:56
Логично.Я тоже подумал что нет никакой у него 3060, эта брехливая падла тут спектакль разыгрывает с целью что его дерьмо кто-то схавает.Хорошо что в большинстве своём тут люди не глупые и просто ссут ...
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
botph
15:47
Продавать геймпады по 70 баксов раз в год выгодней чем не продавать геймпады по 70 баксов раз в год. Это да.
为什么 Microsoft 和索尼不在游戏手柄中使用霍尔效应传感器 --- Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
JM+
15:46
Молодцы, чё. Посмотрим через пару лет, к чему это приведёт.
Великобритания разрабатывает рекордный по мощности квантовый чип с удвоенной производительностью
botph
15:45
Я тебе даже больше скажу. Вот прям сейчас можно пойти на АлиЭкспресс, купить там стики на датчиках холла за 10 баксов и заменить ими дрифтящее говно в дуалсенсах и хбоксах. И оно будет работать. Для и...
为什么 Microsoft 和索尼不在游戏手柄中使用霍尔效应传感器 --- Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
Михаил Ухов
15:45
Ну мне бояться нечего,так как в 2025 году 14 октября закончится поддержка Windows 10,а без обновлений безопасности система вообще не защищена.Поэтому я и ушел на более подходящую альтернативу Windows,...
Свежее обновление Windows 11 добавляет ещё больше рекламы, но есть способ её отключить
АМуДя
15:41
с такими настройками будет 10 фпс на этих картах, не вижу смысла получить 11 фпс вмсето 10
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
Легенда
15:40
ку ребзя. вы наверняка спросите а где я? а я гамаю в игруху с инет-друзьями. очень весело. кстати посдравьте меня я костюм Бани выбил. гласная гейма, гамаю на чиле , пока тут тошнутики неистово удивл...
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
nirotub
15:40
Да напишите об этом ещё 10 раз. Мало же трёх раз об одном и том же за день
Ростех объявил о старте проекта по увеличению дальности запуска авиабомб ФАБ-3000
АМуДя
15:39
а вы разбираетесь в сортах говна, однако 1060 получше будет по тестам. По нагреванию помещения конечно лучше rx580
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем