Культовый боевик Double Dragon, впервые увидевший свет в 1987 году, готовится к триумфальному возвращению в современном трехмерном исполнении.

Вернемся на мгновение в 1987 год. В кинотеатрах гремят фильмы "Хищник" и "Смертельное оружие", а по телевизорам начинают транслировать новый мультсериал "Черепашки-ниндзя". Любителям видеоигр приходилось запасаться мелочью и отправляться в залы игровых автоматов, где одним из главных хитов стала Double Dragon.

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Эта игра открыла для многих жанр "beat 'em up", позволяя двум игрокам управлять мастерами боевых искусств Билли и Джимми Ли в их борьбе против уличных банд и прочих негодяев. Double Dragon стала родоначальницей целой серии игр, включая версии для домашних консолей и даже послужила основой для киноадаптации в 1994 году.

Новый проект, получивший название Double Dragon Revive, представляет собой полноценный трехмерный ремейк оригинальной игры 1987 года.

За прошедшие годы серия пополнилась несколькими новыми частями, в том числе для мобильных устройств и современных консолей. Однако Double Dragon Revive выделяется тем, что это полностью переосмысленная в 3D-версия самой первой игры, которая выйдет через 38 лет после оригинала.

Разработчики студии YUKE'S и издатель видеоигр Arc System Works заявили: "Встречайте любимых героев золотой эпохи аркад в современном трехмерном воплощении. Наслаждайтесь знакомым, интуитивно понятным геймплеем с улучшенным управлением и балансом, отвечающим требованиям нового времени".





Несмотря на то, что оригинальная Double Dragon была создана с использованием двухмерной графики, она уже тогда создавала иллюзию трехмерности, позволяя персонажам двигаться не только влево-вправо, но и вглубь экрана. Это должно быть облегчило задачу по переносу игры в полноценное 3D. Arc System Works, известный своим опытом в разработке захватывающих файтингов, применил все свои знания при работе над Double Dragon Revive.

Поклонники серии Double Dragon смогут оценить обновленную версию легендарной игры на ПК и игровых консолях в 2025 году.