Согласно недавно обнародованному отчету Администрации оборонных закупок Южной Кореи (DAPA), лазерное оружие будет использоваться для сбивания дронов в небе.

Министерство обороны Южной Кореи раскрыло амбициозные планы по созданию передовой оборонной системы для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Новый перспективный проект, получивший неофициальное название "Star Wars Project" (проект Звездные войны), предполагает использование высокотехнологичного лазерного оружия для нейтрализации северокорейских дронов.

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Южнокорейское управление по оборонным закупкам (DAPA) представило инновационную разработку в этот четверг. По словам представителей ведомства, новая система представляет собой революционную систему в области противовоздушной обороны. Ключевой особенностью нового оружия является его способность генерировать мощный световой луч посредством оптоволоконной технологии, что позволяет точно поражать беспилотники на небольших дистанциях.

В отличие от зрелищных лазеров из одноименной киноэпопеи, реальное оружие действует незаметно и бесшумно, не требуя традиционных боеприпасов. Несмотря на то, что проект находится на стадии прототипа, DAPA уже заключило соглашение с корпорацией Hanwha Aerospace Co. на серийное производство этих противовоздушных систем. Ожидается, что первые образцы поступят на вооружение до конца текущего года.

Экономическая эффективность новой технологии впечатляет: стоимость одного лазерного "выстрела" оценивается всего в 1,45 доллара США. Однако пока остается неизвестным, сколько таких выстрелов потребуется для полного выведения из строя вражеского беспилотника.

Данный проект демонстрирует стремление Южной Кореи к технологическому превосходству в сфере обороны и может значительно изменить баланс сил на Корейском полуострове.