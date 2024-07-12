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Fantoci
Спутники сотовой связи Starlink оказались намного ярче, чем ожидалось
Астрономы заявили, что они почти в 5 раз ярче обычных спутников SpaceX, и такое резкое увеличение яркости может иметь серьезные последствия для наблюдения за космосом.

В ходе недавнего исследования была выявлена неожиданная особенность новых спутников Starlink, предназначенных для обеспечения сотовой связи. Передовые космические аппараты оказались примерно в пять раз ярче своих предшественников, что вызвало обеспокоенность в научном сообществе.

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Вероятно, вы уже тоже заметили, что некоторые спутники Starlink выделяются на фоне остальных повышенной яркостью. Это не оптическая иллюзия: ученые подтвердили, что спутники прямой связи с мобильными устройствами (DTC) действительно излучают значительно больше света. Такое явление может серьезно осложнить работу астрономов, если проблема не будет решена в ближайшее время.

Спутники Starlink DTC (direct-to-cell), как следует из их названия, предназначены не для предоставления интернет-доступа в рамках проекта Starlink, а для обеспечения сотовой связи с низкой околоземной орбиты (НОО). На сегодняшний день SpaceX эксплуатирует более 6000 обычных спутников Starlink, а количество спутников DTC, находящихся на орбите, составляет всего 103. Низкое количество спутников DTC объясняется тем, что услуга сотовой связи SpaceX все еще находится в стадии тестирования. Первые спутники DTC были запущены в январе текущего года.

При успешном завершении испытаний SpaceX планирует существенно расширить группировку, запустив до 7500 дополнительных спутников DTC в ближайшие годы. Однако уже сейчас астрономы бьют тревогу из-за чрезмерной яркости этих аппаратов. Согласно исследованию, опубликованному 3 июля в архиве препринтов arXiv, спутники DTC почти в 5 раз ярче обычных спутников Starlink. Эксперты из Центра защиты темного и спокойного неба Международного астрономического союза предупреждают, что такая яркость может существенно ухудшить качество снимков, получаемых широкоугольными астрономическими инструментами, включая обсерваторию имени Веры Рубин в Аризоне.

Важно отметить, что размеры спутников DTC лишь на 10% превышают габариты стандартных аппаратов Starlink. Ученые предполагают, что повышенная яркость связана с особенностями конструкции корпуса и расположением солнечных панелей. Обычно SpaceX корректирует яркость спутников после запуска, но в случае с DTC компания, похоже, пока не предприняла таких мер.

Ведущий автор исследования Энтони Маллама сообщил, что SpaceX объяснила отсутствие мер по снижению яркости тем, что спутники все еще находятся на стадии тестирования. Однако это объяснение вызывает вопросы, учитывая предыдущий опыт компании.

После критики, связанной с помехами для астрономических наблюдений, SpaceX ранее внедрила ряд технических решений для снижения яркости своих спутников. Компания начала использовать специальное диэлектрическое покрытие, рассеивающее свет, и оптимизировала ориентацию солнечных батарей. Эти меры частично решили проблему, но астрономы продолжают выражать обеспокоенность растущим количеством спутников на орбите. По прогнозам, если ситуация не изменится, самые темные участки ночного неба могут стать на 7,5% ярче в течение следующего десятилетия.

На данный момент вопрос остается открытым, почему компания SpaceX не применяет свои новые методы снижения яркости во время тестирования спутников DTC. На фоне многочисленных обращений в Федеральную комиссию по связи США о потенциальных рисках для радиоастрономии и призывов к ООН усилить регулирование проекта Starlink, работа над уменьшением яркости спутников могла бы продемонстрировать готовность компании к диалогу с научным сообществом и заботу о сохранении темного неба для будущих поколений.

#spacex #starlink #спутниковая связь #starlink dtc
Источник: arxiv.org
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