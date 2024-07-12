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Fantoci
Астронавты НАСА «абсолютно уверены», что космический корабль Starliner успешно доставит их домой
Бутч Уилмор и Суни Уильямс не скупились на слова на своей первой пресс-конференции после прибытия на МКС.

Астронавты НАСА Бутч Уилмор и Суни Уильямс должны были вернуться на Землю несколько недель назад, но из-за технических проблем с космическим кораблем Boeing Starliner их миссия на Международной космической станции (МКС) затянулась. Непредвиденная задержка на орбите и череда неполадок, выявленных еще до старта, заставили многих задаться вопросом, не "застряли" ли астронавты на станции. В ходе первой пресс-конференции после прибытия на МКС Уилкомор и Уильямс заявили, что настроены оптимистично и нисколько не возражают против продления своего пребывания в космосе, а также полностью уверены, что Starliner безопасно доставит их домой, когда придет подходящее время.

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Коротко о главном: космический корабль Starliner был запущен в начале июня и должен был вернуться на Землю после недельного пребывания на МКС. Цель этой демонстрационной миссии - продемонстрировать готовность корабля к регулярным миссиям по смене экипажей НАСА на МКС. Starliner уже с самого начала миссии сильно отставал от графика на несколько лет из-за ряда проблем, включая программные ошибки, приведшие к срыву предыдущего испытательного полета, и негерметичные клапаны, задержавшие запуск. В космосе по мере приближения к МКС у Starliner вышли из строя несколько маневровых двигателей RCS, а также были обнаружены пять утечек гелия.

Вместо заранее запланированного возвращения на Землю НАСА и Boeing решили оставить Starliner на орбите для тщательного изучения всех проблем. 22-минутная пресс-конференция предоставила астронавтам возможность рассказать о плюсах и минусах корабля Starliner, и отзывы оказались более чем положительными. «Корабль продемонстрировал феноменальную работоспособность», - отметил Бутч Уилмор. Он пояснил, что даже при потере тяги из-за пяти отказавших двигателей RCS автоматизированная система стыковки смогла быстро и точно состыковать корабль со станцией.


Астронавты Уилмор и Уильямс, судя по всему, не расстроены из-за вынужденной задержки. Оба астронавта уже имели опыт работы на МКС и чувствуют себя на низкой околоземной орбите как дома. «Прекрасно находиться здесь», - поделилась Суни Уильямс на пресс-конференции. «Я не жалуюсь, да и Бутч тоже не против задержаться здесь на пару недель».

Проблемные системы являются частью служебного модуля Starliner, который будет отделен от корабля перед его возвращением на Землю. Поэтому, пока НАСА и Boeing разбираются в причинах неполадок, целесообразнее оставить Starliner на МКС. Пока Starliner остается пристыкованным к станции, инженеры на Земле проводят испытания на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, чтобы точнее выявить причины отказа двигателей. Параллельно специалисты Центра космических полетов имени Маршалла НАСА в Алабаме изучают уплотнительные прокладки в системе двигателей Starliner, чтобы устранить утечки гелия.

Уилмор и Уильямс признали, что решение проблемы с двигателями является ключом к их безопасному возвращению на Землю. Тем не менее, оба астронавта выразили полную уверенность в надежности Starliner и в профессионализме команды, работающей над устранением неполадок. Первоначально НАСА планировало, что Starliner продержится на МКС не более 45 дней, но теперь специалисты допускают возможность более длительного пребывания корабля на орбите, если это потребуется. Впрочем, судя по всему, Уилмор и Уильямс не против провести в космосе еще немного времени.

#наса #мкс #boeing #starliner #международная космическая станция #боинг
Источник: youtube.com
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Астронавты NASA выразили уверенность, что аппарат Starliner доставит их с МКС на Землю
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