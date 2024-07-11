Новый австралийский суперкомпьютер занял 72 позицию в списке Топ-500 самых быстрых вычислительных систем мира.

Несмотря на то, что Австралия не славится своими достижениями в области вычислительной техники, ситуация может измениться благодаря новому мощному суперкомпьютеру. Недавно запущенная высокопроизводительная компьютерная система (HPC) под названием Virga заняла 72-е место в мировом рейтинге скорости, и по некоторым параметрам является довольно перспективной вычислительной машиной. Она предоставит Австралийскому государственному объединению научных и прикладных исследований (CSIRO) возможность значительно расширить свои научные исследования с применением машинного обучения и искусственного интеллекта.

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Сообщается, что стоимость системы составила 14,5 миллиона долларов, что является довольно скромной суммой на фоне стоимости лидера рейтинга — суперкомпьютера Frontier, цена которого достигает 600 миллионов долларов. Суперкомпьютер Virga был разработан совместно с компанией Dell и оснащен серверами PowerEdge XE9640 с 36-ядерными процессорами Intel Xeon четвертого поколения. В его конфигурацию также входят графические процессоры Nvidia H100 с 94 ГБ памяти HBM для каждого ускорителя искусственного интеллекта.

Масштаб проекта впечатляет: для размещения 50 тонн оборудования потребовались значительные усилия. Инновационная система охлаждения, сочетающая прямое жидкостное охлаждение и другие передовые системы, обеспечивает оптимальный температурный режим для бесперебойной работы этого технологического гиганта.

Предшественники Virga, суперкомпьютеры Bracewell и Petrichor, были запущены всего несколько лет назад, но теперь уступили место более новой и мощной системе. Изображение: CSIRO

Virga существенно превосходит своих предшественников — системы Bracewell и Petrichor, которые долгое время были флагманами высокопроизводительных вычислений в Австралии. С помощью 60 000 процессорных ядер и производительностью около 15 петафлопс по тесту Linpack, Virga открывает новую эру для австралийских научных исследований.

Несмотря на то, что Virga значительно уступает американскому Frontier с его 1,2 экзафлопс (что эквивалентно 1200 петафлопс), для Австралии это колоссальный прогресс. CSIRO планирует использовать новую систему для решения широкого спектра задач — от анализа медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта до поддержки амбициозной Национальной стратегии робототехники.

Важно отметить, что по мере усложнения научных задач и роста объемов обрабатываемых данных, потребность в мощных вычислительных ресурсах становится все более острой. Virga призван удовлетворить эту потребность, ускорив научные открытия и инновации в различных областях исследований. Новый суперкомпьютер символизирует стремление Австралии укрепить свои позиции на мировой арене высокопроизводительных вычислений и передовых технологий.