Похоже, что новый восьмиядерный чип на архитектуре Zen 5 способен составить конкуренцию процессорам из более высоких категорий.

На выставке Computex компания AMD анонсировала первую линейку процессоров Zen 5, включающую четыре модели с количеством ядер от шести до шестнадцати. Несмотря на то, что официальная презентация новых процессоров намечена на конец июля, уже сейчас начали просачиваться результаты их тестирования. Особый интерес вызывают показатели восьмиядерного Ryzen 7 9700X, которые намекают на то, что этот процессор может обладать весьма впечатляющей одноядерной производительностью.

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В сеть попали результаты теста Geekbench для Ryzen 7 9700X - восьмиядерного шестнадцатипоточного процессора, который, вероятно, станет флагманом среди восьмиядерных чипов AMD. В однопоточном тесте Geekbench этот чип набрал 3 312 балла, что на 4% превосходит показатели топового процессора Intel Core i9-14900KS. Стоит отметить, что процессор от Intel имеет 24 ядра, максимальную частоту 6.2 ГГц и TDP 150 Вт. Для сравнения, 9700X разгоняется до 5.5 ГГц и имеет TDP всего 65 Вт. Согласно информации от Wccftech, прирост производительности одного ядра у 9700X по сравнению с предшественником 7700X составляет 14%, что близко к заявленному AMD 16-процентному увеличению числа инструкций за такт (IPC) при переходе от Zen 4 к Zen 5.

В многопоточном тесте Geekbench результаты 9700X выглядят менее впечатляюще, но все же демонстрируют прогресс по сравнению с Zen 4. В этом испытании 9700X оказался на 8% быстрее своего предшественника, восьмиядерного 7700X. Однако 14900KS, как и ожидалось, значительно опередил его благодаря втрое большему количеству ядер. В целом, 9700X немного обходит процессор среднего уровня Core i5-14600K, что можно считать хорошим результатом, учитывая, что у Intel 14 ядер (6 производительных и 8 энергоэффективных). Таким образом, мы видим умеренное улучшение по сравнению с предыдущим поколением, что отражает стратегию AMD по повышению производительности одного ядра в Zen 5, при сохранении примерно того же количества ядер, что и в Zen 4.

Восьмиядерный Ryzen 7 9700X показывает значительное улучшение однопоточной производительности по сравнению с предыдущей моделью, по крайней мере, судя по этому тесту. Источник: AMD

Возможно, самым неожиданным показателем этих предварительных тестов является то, что AMD предлагает 9700X с TDP всего 65 Вт, что существенно ниже 105 Вт у предыдущего 7700X. Это значительный скачок в энергоэффективности, настолько впечатляющий, что появились слухи о возможном увеличении AMD показателя TDP для этого процессора перед официальным релизом. Если эта информация подтвердится, Ryzen 7 9700X сможет более эффективно конкурировать с существующим 7800X3D, у которого такое же количество ядер, но дополнительные 64 МБ кэш-памяти L3 благодаря технологии V-Cache.