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Fantoci
Получены сверхчеткие фотографии Солнца на которых хорошо видна «пушистая» поверхность хромосферы
Астрофотограф запечатлел хромосферу нашего светила, кишащую филаментами, протуберанцами и спикулами, которые придают ей пушистый вид.

По мере приближения к пику солнечной активности на поверхности нашего светила разыгрывается великолепное представление. В хромосфере Солнца, которая расположена между фотосферой и короной звезды, разбушевались вихри филаментов, протуберанцев и спикул, придавая нашему любимому жёлтому карлику необычный пушистый вид. Недавно опубликованные фотографии демонстрируют эти процессы в мельчайших деталях, предоставляя зрителям возможность рассмотреть хромосферные возмущения, предшествующие пику 25-го солнечного цикла.

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В это время года большинство жителей северного полушария стараются всячески избегать палящего летнего солнца, но астрофотограф Марк Джонстон из Скоттсдейла (США) 2 июля решил встретиться с ним лицом к лицу. На рассвете он развернул свой 160-миллиметровый рефрактор, модифицированный для наблюдений на линии Hα (альфа-линии водорода), и нацелил его на наше светило. Используя скоростную монохромную камеру, настроенную на водородную альфа-линию, Джонстон сделал свыше двух тысяч снимков с выдержкой 10 миллисекунд, каждый из которых зафиксировал бурлящую хромосферу в мельчайших подробностях.

"Мне посчастливилось застать отличные условия наблюдения, что бывает нечасто", – поделился Джонстон в переписке с журналистами. "Для съемки Солнца и планет критически важна спокойная и устойчивая атмосфера. Любые возмущения могут существенно ухудшить качество изображений. Я использую сверхкороткие выдержки в 10 миллисекунд или меньше, чтобы "заморозить" атмосферное дрожание. В этот раз удачно совпали бурлящие процессы на Солнце и благоприятные условия для их фиксации".

Крупный план хромосферы Солнца. Автор: Марк Джонстон/@Azastroguy

Опубликованные изображения – результат наложения около 200 лучших кадров для каждой сцены. Такое комбинирование раскрывает богатство газовых и энергетических "текстур", создавая иллюзию пушистой солнечной поверхности.

"Солнце – очень важный объект для наблюдений среди астрономов благодаря своей динамичности", – рассказывает Джонстон, занимающий пост вице-президента Астрономического общества Феникса и являющийся послом НАСА по Солнечной системе. "Наблюдения за Луной, планетами и звездами увлекательны, но они остаются почти неизменными. А вот потоки солнечной плазмы постоянно формируют изящные арки, всплески и другие причудливые структуры".

На первом верхнем снимке виден массивный протуберанец, изгибающийся в сторону плазменного образования, напоминающего силуэт самолета. У основания протуберанца хромосферу заполняют перистые спикулы – струи плазмы, вырывающиеся из фотосферы на скорости до 110 километров в секунду. Второй нижний кадр еще детальнее показывает эти спикулы вместе с филаментами и солнечными пятнами, которые формируются в фотосфере, но просматриваются и в хромосфере.

Хотя Солнце никогда не бывает статичным, последние месяцы отмечены особенно высокой активностью. Это связано с приближением пика 25-го солнечного цикла, когда произойдет инверсия магнитных полюсов Солнца, сопровождаемая всплеском образования солнечных пятен и корональных выбросов массы (КВМ). "Солнечный цикл длится 11 лет, и максимум ожидается в конце этого года. Уровень активности уже высок и продолжает расти", – поясняет Джонстон. "Сейчас идеальное время для солнечных наблюдений!"

#солнце #звезда #солнечная активность #желтый карлик #хромосфера
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