Астрономы сделали неожиданное открытие: гигантский космический объект оказался не одинок, он путешествует в паре с крошечным спутником.

Специалистам НАСА удалось получить уникальные кадры огромного астероида, пролетевшего в непосредственной близости от нашей планеты. На снимках отчетливо виден небольшой спутник (справа), сопровождающий космического гиганта.

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Астрономы утверждают, что изучение астероидов имеет огромное значение для понимания процессов формирования не только Солнечной системы, но и всей Галактики. Однако эти небесные тела могут представлять серьезную опасность в зависимости от их габаритов. Поэтому ученые стремятся обнаружить и исследовать как можно больше астероидов, особенно крупных.

В 2011 году астрономы зафиксировали пролет одного из таких космических объектов вблизи Земли. Небесное тело, получившее индекс 2011 UL21, вновь приблизилось к нашей планете 27 июня этого года. В ходе наблюдений специалисты НАСА смогли сделать детализированные фотографии астероида, раскрывающие редко наблюдаемые особенности подобных объектов. Выяснилось, что астероид 2011 UL21, достигающий в ширину одной мили (1,6 км), имеет один миниатюрный естественный спутник.

Это далеко не первый случай, когда у крупного астероида обнаруживается спутник. НАСА классифицирует такие объекты как двойные системы и предполагает, что примерно две трети астероидов, сопоставимых по размерам с 2011 UL21, обладают спутниками. Тем не менее, получение качественных снимков таких систем представляет собой сложную техническую задачу.

Для наблюдения за астероидом использовался Голдстоунский радар Солнечной системы – 70-метровая антенна, считающаяся самым большим полностью управляемым радиолокационным устройством в мире. Когда космический объект находился на расстоянии 7,5 миллионов километров от Земли, ученые смогли получить уникальные изображения. Анализ данных показал, что спутник астероида вращается на дистанции 3 километров от основного объекта.

Исследователи подчеркивают: "Хотя эти околоземные объекты не представляли угрозы столкновения с Землей, проведенные радиолокационные наблюдения во время их сближения послужат важным опытом для развития систем планетарной защиты".

Лэнс Беннер, ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения, отметил: "По нашим оценкам, около 66% астероидов такого размера являются двойными системами. Их изучение крайне важно, поскольку, анализируя взаимное расположение объектов, мы можем рассчитать их орбиты, массы и плотность. Эти данные предоставляют ключевую информацию о процессах формирования подобных космических тел".