Космический телескоп имени Джеймса Уэбба выявил потенциально обитаемую планету за пределами Солнечной системы с возможным океаном, сопоставимым по масштабам с земным Атлантическим.

Астроном из Мичиганского университета при помощи передовых инструментов космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST) обнаружил экзопланету с благоприятными температурными условиями, что может свидетельствовать о наличии на ней жидкой воды.

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Данное открытие является значительным шагом в амбициозном проекте по поиску внеземных обитаемых миров. Выявление планеты с оптимальным температурным балансом – не слишком жаркой для испарения воды и не слишком холодной для ее замерзания – дает основания предполагать наличие условий для потенциального существования жизненных форм.

Экзопланета LHS 1140 b, по мнению Шарля Кадье, ведущего исследователя проекта, представляет собой наиболее перспективный объект для будущего подтверждения наличия жидкой воды на поверхности далекого мира.

LHS 1140 b вращается вокруг звезды-карлика красного спектрального класса на дистанции 48 световых лет от нашей планеты в созвездии Кита. Она находится в так называемой "зоне Златовласки" – области, где условия теоретически позволяют существовать жидкой воде. Анализ данных, полученных телескопом "Уэбба", позволяет предположить, что до пятой части массы планеты может составлять жидкая вода, образуя гигантский океан.

Кадье подчеркивает, что это открытие может стать поворотным моментом в исследовании потенциально обитаемых миров за пределами Солнечной системы. Однако LHS 1140 b может существенно отличаться от Земли. Астрономы предполагают, что планета может быть приливно заблокирована своей звездой, то есть постоянно обращена к ней одной стороной. Также это означает, что только освещенная сторона планеты может иметь условия для существования жидкого океана.

Райан Макдональд, сотрудник программы НАСА имени Карла Сагана в Мичиганском университете, отмечает уникальность открытия: впервые ученые обнаружили признаки атмосферы на каменистой или ледяной экзопланете, расположенной в потенциально обитаемой зоне.