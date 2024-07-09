Владельцы роботов получат полную компенсацию и дополнительно $300 на счет Amazon, но будут сами отвечать за утилизацию деактивированных устройств.

Спустя всего восемь месяцев после запуска проекта Astro for Business, интернет-гигант Amazon объявил о его закрытии. К 25 сентября все роботы Astro, выполняющие функции "патрульных" в малом и среднем бизнесе, будут дистанционно отключены. Компания обещает вернуть 2 350 долларов каждому покупателю и добавить 300 долларов на счет Amazon в качестве компенсации за неудобства.

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Робот Astro for Business появился на рынке в ноябре 2023 года как результат развития концепции Astro for Home, представленной двумя годами ранее. Этот 45-сантиметровый робот был оснащен выдвижной камерой с ночным видением и предназначался для охраны коммерческих помещений. Предполагалось, что само присутствие Astro будет отпугивать злоумышленников, а в случае инцидента - предоставит видеодоказательства. Трансляция с камеры робота велась через приложение Ring, принадлежащее Amazon, где владельцы бизнеса могли следить за ситуацией в магазинах и на складах, а также программировать маршруты патрулирования.

Несмотря на амбициозные планы, Astro for Business не оправдал ожиданий. Высокая стоимость устройства в сочетании с необходимостью дополнительных подписок - Ring Protect Pro за $20 в месяц и Astro Secure за $60 в месяц - сделали продукт непривлекательным для потенциальных покупателей. Предполагается, что завышенная цена была обусловлена попыткой окупить затраты на разработку: над проектом трудилась команда из 800 специалистов, которым Astro преподносился как новый флагманский продукт Amazon после Kindle и Echo.

Astro для бизнеса на складе с поднятой перископической камерой. Фото: Amazon

Решение о закрытии проекта было принято на фоне неудовлетворительных продаж, точные цифры которых компания не раскрывает. Теперь Amazon планирует сосредоточиться на развитии линейки Astro for Home, также известной как Astro Lifestyle.

Информация о закрытии проекта впервые появилась во внутренней переписке компании, которую удалось изучить изданию GeekWire. Вице-президент Amazon Devices Линдо Сент-Анджел заявил: "Я все больше убеждаюсь, что нам следует направить наши ресурсы на развитие домашней робототехники. Для ускорения прогресса в этом направлении мы решили свернуть программу Astro for Business и полностью сконцентрироваться на создании передовых роботизированных решений для дома".

Владельцы Astro for Business были заранее уведомлены о предстоящем отключении устройств приватным письмом. Поскольку технически невозможно перепрограммировать коммерческую версию робота в домашнюю, Amazon предлагает воспользоваться своей бесплатной программой утилизации электроники после получения полной компенсации в сентябре.