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Fantoci
Экипаж НАСА продержался 378 дней в симуляторе марсианской среды обитания
Четверо смельчаков провели более года в условиях, максимально приближенных к марсианским реалиям.

Впервые за несколько десятилетий НАСА готовится к пилотируемым полетам за пределы низкой околоземной орбиты. Космическое агентство намеревается организовать экспедицию на Марс в 2030-х, однако существует множество неизвестных факторов с которыми могут столкнуться первые колонисты, например, влияние длительной изоляции и стресса от космического полета. Недавно эксперимент НАСА по симуляции марсианской миссии завершился, и участники успешно покинули марсианское жилище после 378 дней пребывания в нем.

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Экспериментальный проект под названием "Аналоговое исследование здоровья и эффективности экипажа" (CHAPEA) воссоздал условия пребывания на Красной планете с максимальной точностью. Группа энтузиастов под предводительством Келли Хастон заселилась в жилище, созданное с помощью 3D-печати, 25 июня 2023 года. Цель эксперимента – сбор ценных данных о способности людей адаптироваться к продолжительному пребыванию в марсианских условиях.

6 июля, покинув симулятор марсианской базы, Хастон произнесла: "Приветствую всех. Невероятно приятно снова обращаться к вам напрямую". Несмотря на земное расположение CHAPEA, участники эксперимента имели дело с 22-минутной задержкой связи, имитирующей реальное расстояние до Марса. Это означало, что на протяжении 378 дней они могли общаться в реальном времени только друг с другом. Судя по отсутствию видимых повреждений у добровольцев, им удалось сохранить гармонию в отношениях.

Внутреннее пространство модуля CHAPEA, имитирующего марсианскую среду. Источник: НАСА

Эксперимент не ограничивался изучением влияния изоляции и межличностных отношений. Участники питались по специальному рациону, разработанному с учетом ограничений марсианской миссии. Основу меню составляли продукты длительного хранения, пригодные для транспортировки на Марс. Для разнообразия команда выращивала овощи внутри симулятора. Кроме того, добровольцы занимались обслуживанием оборудования и проводили научные исследования, что соответствует ожидаемым обязанностям будущих покорителей Марса.

НАСА планирует провести еще два продолжительных эксперимента CHAPEA: один стартует весной 2025 года, другой – в 2026 году. Однако некоторые аспекты марсианской миссии невозможно смоделировать на Земле, и именно они могут стать главными препятствиями для освоения Красной планеты человеком. К примеру, сила тяжести на Марсе составляет лишь треть от земной, что может серьезно повлиять на здоровье астронавтов. Кроме того, отсутствие магнитного поля делает поверхность планеты уязвимой для интенсивного космического излучения, представляющего опасность для людей.

Отдельной важной проблемой остается сам полет к Марсу. В рамках программы "Артемида" НАСА готовится к пилотируемым запускам с целью возвращения человека на Луну. Агентство также планирует создание орбитальной станции "Gateway" на лунной орбите, которая может стать перевалочным пунктом для марсианских экспедиций. Однако программа "Артемида" уже столкнулась с задержками: миссия "Артемида II" перенесена на 2025 год, а высадка на Луну в рамках "Артемиды III" состоится годом позже.

#наса #марс
Источник: abcnews.go.com
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