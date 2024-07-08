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Fantoci
Загадка древнегреческого вычислительного устройства раскрыта с помощью гравитационных волн
Новый анализ показал, что легендарный Антикитерский механизм служил для отслеживания лунных циклов в Древней Греции.

Антикитерский механизм является древнейшим из известных нам аналоговых вычислительных машин и долгое время оставался загадкой для исследователей. Этот удивительный древний артефакт был обнаружен на дне Средиземного моря у греческого острова Антикитера, где покоились обломки корабля II века до нашей эры. Недавно группа исследователей из Университета Глазго применила методы, обычно используемые для изучения гравитационных волн, чтобы разгадать тайну этого древнего вычислительного устройства. Результаты их работы указывают на то, что механизм, вероятнее всего, представлял собой сложный лунный календарь.

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С момента своего обнаружения в 1901 году этот артефакт, некогда размером с небольшую шкатулку, вызывал бурные дискуссии в научном сообществе. До наших дней дожили лишь небольшие металлические детали, что существенно осложняло процесс реконструкции. Интерес к механизму Антикитеры был настолько велик, что он даже вдохновил создателей фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы" (2023) на изготовление ключевого сюжетного элемента.

Долгие годы исследований позволили установить, что внутри механизма находились миниатюрные, искусно изготовленные шестеренки. По сути, это был первый в мире механический компьютер с ручным управлением. Последние исследования были сосредоточены на функции механизма как астрономического календаря. В 2020 году рентгеновское сканирование выявило новые детали "календарного кольца", но из-за его повреждений точное назначение оставалось неясным. Именно здесь на помощь пришли методы, разработанные для изучения гравитационных волн.

Специалисты из Глазго, обычно занимающиеся исследованием гравитационных волн – одной из самых горячих тем современной физики – применила свои знания к загадке древнего механизма. Для справки, теория гравитационных волн, предложенная Эйнштейном в 1916 году, получила экспериментальное подтверждение лишь в 2015 году благодаря проекту LIGO. В настоящее время ученые продолжают разрабатывать новые детекторы волн для дальнейшего изучения этого феномена.

Именно так мог выглядеть Антикитерский механизм 2000 лет назад. Автор: Tony Freeth Et Al / CC4.0

Ключевым инструментом в исследовании гравитационных волн является байесовский анализ, позволяющий оценивать вероятности в условиях неопределенности. Этот же метод был применен к поврежденному календарному колесу механизма Антикитеры. Ученые пытались определить точное количество отверстий на колесе, которое должно было указывать на его функцию. Предыдущие оценки давали диапазон от 347 до 367 отверстий.

Новое исследование опровергло популярные гипотезы о 365-дневном египетском календаре или 360-дневном круговом делении. Статистический анализ показал, что наиболее вероятное число отверстий – 354 или 355, что точно соответствует древнегреческому лунному календарю в 354 дня. Более того, исследование выявило поразительную точность изготовления: отклонение между отверстиями составляло всего 0,028 мм. Это свидетельствует о высочайшем уровне математических знаний и мастерства древнегреческих ремесленников.

Грэм Воан из Школы физики и астрономии Университета Глазго отметил: "Данное исследование заставило меня по-новому взглянуть на механизм Антикитеры и оценить невероятное мастерство греческих умельцев. Такая точность расположения отверстий требовала не только передовых методов измерения, но и исключительно твердой руки мастера".

Хотя выдвинутая теория может показаться менее захватывающей, чем фантастические сюжеты про Индиану Джонса, она опирается на строгие научные данные и дает более полное и правдоподобное объяснение этой загадочной машины из прошлого.

#гравитационные волны #антикитерский механизм #древняя греция
Источник: gla.ac.uk
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