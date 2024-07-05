Руководитель направления игровых ПК в AMD раскрыл неожиданную роль PlayStation 4 в спасении компании от финансового краха.

В своем недавнем посте на платформе LinkedIn высокопоставленный сотрудник AMD поделился любопытным фактом: невероятный коммерческий триумф игровой приставки PlayStation 4 от Sony стал для AMD спасательным кругом в период финансовых трудностей.

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В настоящее время многие фанаты "Красной команды" могут в это не поверить, ведь AMD может похвастаться впечатляющими достижениями: популярность процессоров Ryzen и EPYC, успешные контракты на разработку чипов для PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а также грядущие проекты PlayStation 5 Pro и, в перспективе, PlayStation 6. Однако ситуация не всегда была столь радужной.

Однако вспоминая 2015 год, когда AMD столкнулась с 10-процентным падением доходов из-за "падения" рынка персональных компьютеров, Ренато Фрагале, глава подразделения игровых ПК, отметил ключевую роль проекта PlayStation 4. По его словам, руководство командой из 15 специалистов, работавших над чипом для PS4, стало одним из самых значимых достижений в истории AMD. Этот проект, по сути, уберег компанию от финансового краха.

Неожиданное признание одного из руководителей компании AMD.

Важно отметить, что AMD не только поставляла полу-кастомные чипы для PS4, но и сотрудничала с Microsoft, обеспечивая консоли Xbox One предыдущего поколения аналогичными решениями. Прибыль от таких проектов была невысокой, но миллионы проданных консолей (117 миллионов PS4 и около 58 миллионов Xbox One) в совокупности стали для AMD глотком свежего воздуха и позволили компании избежать краха.

История успеха AMD в сегменте игровых консолей служит ярким примером того, как судьбоносный контракт может кардинально изменить судьбу компании. Примечательно, что широкая общественность узнала об этой истории не из официальных пресс-релизов, а из личного поста в LinkedIn. Тем не менее, стоит поздравить AMD с этими достижениями и выразить благодарность за то, что компания не сдалась, ведь иначе сейчас, возможно, мир компьютерных технологий был бы совсем другим.