Амбициозный проект нуждается в дополнительных миллиардах для завершения.

Существование жизни на нашей планете напрямую зависит от процесса ядерного синтеза, который обеспечивает свечение Солнца. Несмотря на многолетние исследования и попытки воспроизвести этот процесс на Земле для получения чистой энергии, ученые так и не смогли достичь положительного результата. Международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER) является наиболее передовым проектом в области синтеза энергии, однако его запуск опять отложен на более поздний срок. Разработка реактора столкнулась с очередной многолетней задержкой, что добавит ещё несколько миллиарды долларов к и без того огромной стоимости.

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За последние восемь лет это уже второй случай, когда разработчикам проекта ITER пришлось пересмотреть свой бюджет и график строительства. В 2016 году потребовалось дополнительно 5,2 миллиарда долларов и пятилетняя отсрочка, что отодвинуло запуск до 2035 года. Сейчас, по словам директора проекта Пьетро Барабаски, точная сумма нового бюджета еще не определена, но ожидается, что она составит около 5,4 миллиарда долларов. Эти средства должен будет предоставить консорциум из 32 стран-участниц. Новая дата начала испытаний - 2039 год, что почти на два десятилетия позже первоначального плана.

Изначально запуск ITER планировался на 2020 год с бюджетом в 5 миллиардов долларов. Данная оценка проекта оказалась крайне заниженной. Задолго до нового запроса на финансирование, стоимость ITER возросла до 22 миллиардов долларов. Частично это объясняется влиянием пандемии COVID-19, нарушившей цепочки поставок и временно остановившей работы. Однако проблемы сохранились и после того, как мир начал восстанавливаться после кризиса.

ITER задуман как крупнейший в мире реактор типа "токамак". Такие установки используют тороидальную камеру, где плазма удерживается магнитным полем и нагревается до экстремальных температур. В таких условиях ядра водорода сливаются, образуя гелий и выделяя огромное количество энергии. Однако современные токамаки пока потребляют больше энергии, чем производят, и даже ITER не рассматривается как окончательное решение энергетических проблем человечества.

Хотя ITER значительно приблизит нас к практическому использованию термоядерной энергии, он остается исследовательским проектом. Согласно расчетам, реактор будет потреблять 300 МВт энергии, чтобы выделить 50 МВт тепловой энергии в плазму. Предполагается, что он сможет вырабатывать 500 МВт термоядерного тепла на протяжении 500-600 секунд, что значительно превзойдет текущий рекорд в пять секунд. Планируемый десятикратный коэффициент нагрева плазмы существенно превзойдет нынешний показатель в 1,5.

Последняя многолетняя задержка - это серьезный удар не только по проекту ITER, но и по глобальным усилиям в области чистой энергетики. С ростом энергопотребления становится все сложнее отказаться от экологически вредных источников энергии, таких как уголь и газ. Учитывая прогнозы об усилении последствий изменения климата в ближайшие десятилетия, термоядерная энергетика рискует опоздать к моменту, когда она могла бы существенно повлиять на ситуацию. Хотя ряд частных компаний разрабатывает более совершенные токамаки, Пьетро Барабаски выражает сомнение, что какой-либо из них будет введен в эксплуатацию раньше 2040 года.