Согласно данным недавнего расследования, молодой китайский учащийся сумел провезти несколько вычислительных модулей NVIDIA из Сингапура на свою родину. Компактные устройства, сравнимые по размеру с популярной игровой консолью, были искусно спрятаны среди личных вещей и беспрепятственно прошли таможенный контроль.
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Заниженная декларируемая стоимость оборудования – всего сотня долларов за единицу – не вызвала подозрений ни у сингапурских, ни у китайских властей. Последние, вероятно, были и не против такого импорта высокотехнологичных компонентов.
Здесь важно отметить, что данный случай – лишь верхушка айсберга масштабной операции по обходу американских запретов. Спрос на мощные ИИ-ускорители NVIDIA в Китае огромен, особенно среди разработчиков, использующих платформу CUDA. В настоящее время десятки онлайн-площадок предлагают дефицитные чипы. Продавцы утверждают, что ежемесячно могут поставлять значительные партии высокопроизводительных ИИ-ускорителей. Клиенты у них разнообразные – от начинающих компаний до научных центров – и всем доступны предзаказы с быстрой доставкой. Некоторые поставщики даже предлагают серверы с восемью ИИ-ускорителями NVIDIA по цене около трехсот тысяч долларов.
Ключевую роль в этой схеме играют посредники из Юго-Восточной Азии. Один из них, известный как "Брат Цзян", координирует поставки через сеть дистрибьюторов и интеграторов. Его команда занимается всеми аспектами логистики, включая таможенное оформление. Для сохранения анонимности они избегают крупных сделок, но обеспечивают стабильный и незаметный поток топовых ИИ-ускорителей NVIDIA.
Особым спросом пользуются модели A100 и H100, основанные на архитектурах Ampere и Hopper соответственно. Их стоимость на китайском черном рынке значительно превышает официальные цены. Хотя NVIDIA запрещено напрямую продавать эти устройства в Китай, местные институты и университеты продолжают их приобретать неофициальными путями.
Однако подпольный рынок быстро адаптировался к новым ограничениям и растущему спросу. Один из пекинских дистрибьюторов прокомментировал ситуацию так: "Да, стало сложнее, но не будьте наивными – лазейка всегда найдется". Студент, успешно провезший ИИ-ускорители, выразил готовность повторить свой опыт: "Я доволен, что смог принести пользу своей стране и при этом заработать. Почему бы не продолжить?"
Данная ситуация наглядно демонстрирует, как технологическое противостояние между державами порождает новые формы "серого" импорта, бросая вызов международным санкциям и торговым ограничениям.