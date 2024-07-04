Несмотря на ограничения, введенные Вашингтоном, Китай находит обходные пути для получения передовых ИИ-чипов. Теневая сеть поставщиков успешно преодолевает барьеры, установленные американскими санкциями.

Согласно данным недавнего расследования, молодой китайский учащийся сумел провезти несколько вычислительных модулей NVIDIA из Сингапура на свою родину. Компактные устройства, сравнимые по размеру с популярной игровой консолью, были искусно спрятаны среди личных вещей и беспрепятственно прошли таможенный контроль.

реклама

Заниженная декларируемая стоимость оборудования – всего сотня долларов за единицу – не вызвала подозрений ни у сингапурских, ни у китайских властей. Последние, вероятно, были и не против такого импорта высокотехнологичных компонентов.

Здесь важно отметить, что данный случай – лишь верхушка айсберга масштабной операции по обходу американских запретов. Спрос на мощные ИИ-ускорители NVIDIA в Китае огромен, особенно среди разработчиков, использующих платформу CUDA. В настоящее время десятки онлайн-площадок предлагают дефицитные чипы. Продавцы утверждают, что ежемесячно могут поставлять значительные партии высокопроизводительных ИИ-ускорителей. Клиенты у них разнообразные – от начинающих компаний до научных центров – и всем доступны предзаказы с быстрой доставкой. Некоторые поставщики даже предлагают серверы с восемью ИИ-ускорителями NVIDIA по цене около трехсот тысяч долларов.

Ключевую роль в этой схеме играют посредники из Юго-Восточной Азии. Один из них, известный как "Брат Цзян", координирует поставки через сеть дистрибьюторов и интеграторов. Его команда занимается всеми аспектами логистики, включая таможенное оформление. Для сохранения анонимности они избегают крупных сделок, но обеспечивают стабильный и незаметный поток топовых ИИ-ускорителей NVIDIA.

Особым спросом пользуются модели A100 и H100, основанные на архитектурах Ampere и Hopper соответственно. Их стоимость на китайском черном рынке значительно превышает официальные цены. Хотя NVIDIA запрещено напрямую продавать эти устройства в Китай, местные институты и университеты продолжают их приобретать неофициальными путями.

Однако подпольный рынок быстро адаптировался к новым ограничениям и растущему спросу. Один из пекинских дистрибьюторов прокомментировал ситуацию так: "Да, стало сложнее, но не будьте наивными – лазейка всегда найдется". Студент, успешно провезший ИИ-ускорители, выразил готовность повторить свой опыт: "Я доволен, что смог принести пользу своей стране и при этом заработать. Почему бы не продолжить?"

Данная ситуация наглядно демонстрирует, как технологическое противостояние между державами порождает новые формы "серого" импорта, бросая вызов международным санкциям и торговым ограничениям.