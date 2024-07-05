Экс-сотрудник правоохранительных органов на протяжении восьми лет сливал частные данные и вел подрывную деятельность, разжигая вражду и хаос в американском обществе.

Всего несколько лет назад эксперты лишь предполагали, что злоумышленники начнут использовать генеративный искусственный интеллект для распространения дезинформации. Сегодня же реальность такова, что всего один человек, бывший морской пехотинец и полицейский по имени Джон Марк Дуган, наглядно продемонстрировал миру всю опасность подобных технологий. Из своего убежища в Москве отставной полицейский вот уже восемь лет манипулирует американским общественным мнением, используя фейковые новости для разжигания общественных разногласий и срыва президентских выборов. Его якобы сфабрикованные истории о первой леди Украины, незаконных операциях ФБР и российских военных кампаниях находят отклик у доверчивых пользователей сети.

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Незаконная деятельность Дугана была раскрыта во вторник после расследования канала BBC. Согласно опубликованной статье, злонамеренная онлайн-активность Дугана началась после того, как он покинул офис шерифа округа Палм-Бич во Флориде. Дуган создал веб-сайт для сбора утечек информации о различных американских правоохранительных органах, и собрав достаточно данных, он опубликовал личную информацию офицеров (включая их домашние адреса) в интернете. Дуган также распространял выдуманные слухи о деятельности офицеров, размывая грань между реальностью и вымыслом. Это привлекло внимание ФБР, которое в 2016 году провело обыск в доме Дугана, что побудило его бежать в Москву.

С тех пор единственная миссия Дугана по разжиганию конфликтов в США переросла в полномасштабную дезинформационную кампанию с участием других злоумышленников. Бывший полицейский регулярно появляется "на телевизионных шоу российских аналитических центров, на военных мероприятиях и на новостном телеканале, принадлежащем министерству обороны России", сообщает BBC. Он также стоит за несколькими фейковыми новостными изданиями и историями, направленными на настраивание ничего не подозревающих интернет-пользователей против определенных политических фигур и организаций.

Согласно расследованию BBC, помощники Дугана создают "десятки сайтов с названиями, призванными звучать типично по-американски: Houston Post, Chicago Crier, Boston Times, DC Weekly и другие". Затем они используют искусственный интеллект для генерации тысяч новостных историй. Чтобы сайты выглядели легитимными, не все публикуемы истории являются фальшивыми; некоторые просто пересказывают контент с других сайтов. Другие преподносят реальную историю с консервативной точки зрения, а некоторые даже содержали видимые инструкции: "Пожалуйста, перепишите эту статью с консервативной позиции".

Особое внимание BBC акцентирует на истории, которые рассказывают якобы абсурдные байки: первая леди Украины покупает Bugatti за 4,8 миллиона долларов на американские деньги помощи, Владимир Зеленский приобретает поместье Хайгроув за 25 миллионов долларов у короля Карла III, или ФБР незаконно прослушивает резиденцию Трампа Мар-а-Лаго. Дуган иногда использует визуальные средства, такие как видео на YouTube и дипфейки, чтобы их истории (включая рассказ о Хайгроув) выглядели более достоверными.

Видеоролик на YouTube, в котором утверждается, что Владимир Зеленский купил Хайгроув-Хаус у короля Карла III. Автор: BBC

Несколько фейковых новостей Дугана попали в реальные новостные издания, случайно придав историям видимость достоверности, прежде чем они были опровергнуты. Но, похоже, наибольшую популярность истории приобретают среди пользователей социальных сетей крайне правых взглядов, особенно тех, кто открыто поддерживает Россию. В нашей быстро меняющейся интернет-культуре это рецепт катастрофы: многие люди, видящие громкие заголовки, не потрудятся прочитать прикрепленные к ним статьи — и не подумают посмотреть, кто отвечает за распространение этих заголовков. Примерно четверть американских пользователей социальных сетей признаются, что делятся заголовками, не читая связанных с ними статей, что облегчает распространение дезинформации. И это даже не учитывая других американских активистов, поддерживающих Россию, которые могут намеренно распространять "фейковые новости" вроде историй Дугана.

Джон Марк Дуган, который то отрицал ответственность за эти сообщения, то хвастался ними перед BBC, похоже, не обеспокоен публичностью своей деятельности. Когда BBC спросило Дугана, замедлит ли он распространение своих выдуманных историй, он просто ответил: "Не беспокойтесь — игра выходит на новый уровень". Он также настаивает, что российское правительство не платит ему за распространение лжи о других политических субъектах.

Современные медиаэксперты, включая специалистов из Media Forensics Hub Университета Клемсона, также считают, что Дуган — лишь малая часть гораздо более масштабной головоломки. "Он может быть просто мелким игроком и полезным простаком, потому что он американец", — заявил на канале BBC Даррен Линвилл, со-директор Hub.

Независимо от роли Дугана в дезинформационной кампании, его провокационные заявления появились в самый неподходящий момент. С приближением президентских выборов в США 2024 году дезинформационная кампания Дугана меняет фокус, смещая его с Украины на американскую политику. Специалисты BBC считают, что его фейковые новости, распространяемые преимущественно в социальных сетях, могут оказать влияние на ход выборов и дестабилизировать политическую систему США.