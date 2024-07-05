Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Бывший американский полицейский использовал ИИ для создания фейковых новостей
Экс-сотрудник правоохранительных органов на протяжении восьми лет сливал частные данные и вел подрывную деятельность, разжигая вражду и хаос в американском обществе.

Всего несколько лет назад эксперты лишь предполагали, что злоумышленники начнут использовать генеративный искусственный интеллект для распространения дезинформации. Сегодня же реальность такова, что всего один человек, бывший морской пехотинец и полицейский по имени Джон Марк Дуган, наглядно продемонстрировал миру всю опасность подобных технологий. Из своего убежища в Москве отставной полицейский вот уже восемь лет манипулирует американским общественным мнением, используя фейковые новости для разжигания общественных разногласий и срыва президентских выборов. Его якобы сфабрикованные истории о первой леди Украины, незаконных операциях ФБР и российских военных кампаниях находят отклик у доверчивых пользователей сети.

реклама

Незаконная деятельность Дугана была раскрыта во вторник после расследования канала BBC. Согласно опубликованной статье, злонамеренная онлайн-активность Дугана началась после того, как он покинул офис шерифа округа Палм-Бич во Флориде. Дуган создал веб-сайт для сбора утечек информации о различных американских правоохранительных органах, и собрав достаточно данных, он опубликовал личную информацию офицеров (включая их домашние адреса) в интернете. Дуган также распространял выдуманные слухи о деятельности офицеров, размывая грань между реальностью и вымыслом. Это привлекло внимание ФБР, которое в 2016 году провело обыск в доме Дугана, что побудило его бежать в Москву.

С тех пор единственная миссия Дугана по разжиганию конфликтов в США переросла в полномасштабную дезинформационную кампанию с участием других злоумышленников. Бывший полицейский регулярно появляется "на телевизионных шоу российских аналитических центров, на военных мероприятиях и на новостном телеканале, принадлежащем министерству обороны России", сообщает BBC. Он также стоит за несколькими фейковыми новостными изданиями и историями, направленными на настраивание ничего не подозревающих интернет-пользователей против определенных политических фигур и организаций.

Согласно расследованию BBC, помощники Дугана создают "десятки сайтов с названиями, призванными звучать типично по-американски: Houston Post, Chicago Crier, Boston Times, DC Weekly и другие". Затем они используют искусственный интеллект для генерации тысяч новостных историй. Чтобы сайты выглядели легитимными, не все публикуемы истории являются фальшивыми; некоторые просто пересказывают контент с других сайтов. Другие преподносят реальную историю с консервативной точки зрения, а некоторые даже содержали видимые инструкции: "Пожалуйста, перепишите эту статью с консервативной позиции".

Особое внимание BBC акцентирует на истории, которые рассказывают якобы абсурдные байки: первая леди Украины покупает Bugatti за 4,8 миллиона долларов на американские деньги помощи, Владимир Зеленский приобретает поместье Хайгроув за 25 миллионов долларов у короля Карла III, или ФБР незаконно прослушивает резиденцию Трампа Мар-а-Лаго. Дуган иногда использует визуальные средства, такие как видео на YouTube и дипфейки, чтобы их истории (включая рассказ о Хайгроув) выглядели более достоверными.

Видеоролик на YouTube, в котором утверждается, что Владимир Зеленский купил Хайгроув-Хаус у короля Карла III. Автор: BBC

Несколько фейковых новостей Дугана попали в реальные новостные издания, случайно придав историям видимость достоверности, прежде чем они были опровергнуты. Но, похоже, наибольшую популярность истории приобретают среди пользователей социальных сетей крайне правых взглядов, особенно тех, кто открыто поддерживает Россию. В нашей быстро меняющейся интернет-культуре это рецепт катастрофы: многие люди, видящие громкие заголовки, не потрудятся прочитать прикрепленные к ним статьи — и не подумают посмотреть, кто отвечает за распространение этих заголовков. Примерно четверть американских пользователей социальных сетей признаются, что делятся заголовками, не читая связанных с ними статей, что облегчает распространение дезинформации. И это даже не учитывая других американских активистов, поддерживающих Россию, которые могут намеренно распространять "фейковые новости" вроде историй Дугана.

Джон Марк Дуган, который то отрицал ответственность за эти сообщения, то хвастался ними перед BBC, похоже, не обеспокоен публичностью своей деятельности. Когда BBC спросило Дугана, замедлит ли он распространение своих выдуманных историй, он просто ответил: "Не беспокойтесь — игра выходит на новый уровень". Он также настаивает, что российское правительство не платит ему за распространение лжи о других политических субъектах.

Современные медиаэксперты, включая специалистов из Media Forensics Hub Университета Клемсона, также считают, что Дуган — лишь малая часть гораздо более масштабной головоломки. "Он может быть просто мелким игроком и полезным простаком, потому что он американец", — заявил на канале BBC Даррен Линвилл, со-директор Hub.

Независимо от роли Дугана в дезинформационной кампании, его провокационные заявления появились в самый неподходящий момент. С приближением президентских выборов в США 2024 году дезинформационная кампания Дугана меняет фокус, смещая его с Украины на американскую политику. Специалисты BBC считают, что его фейковые новости, распространяемые преимущественно в социальных сетях, могут оказать влияние на ход выборов и дестабилизировать политическую систему США.

#сша #искусственный интеллект #фейковые новости
+
Написать комментарий (0)
Байден согласился с тем, что уступил на предвыборных дебатах Трампу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Миллиардер Баффет намерен пожертвовать все свое состояние в 122 млрд долларов на благотворительность
6
"Искандер" поразил украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме Долгинцево
6
Lenovo представила большой мини-ПК "ThinkCenter Neo Ultra" с Core i9-14900 и GeForce RTX 4060
4
В ближайшие месяцы на ночном небе можно будет увидеть невооруженным глазом вспышку новой звезды
5
В России наладили производство отечественных комплектующих для тяговых электродвигателей
12
ВС РФ нанесли удар по военному производству ракетного завода "Южмаш"
+
Навигация без GPS - в России представлена уникальная система навигации для автономных трамваев
6
Морской MQ-9 Reaper становится «черной дырой» благодаря новому модулю радиоэлектронной борьбы
+
В Солнечногорске началось строительство предприятия по производству самоклеящихся этикеток
2
Новый недорогой разведывательный беспилотник ULTRA ВВС США летает без подзарядки более 80 часов
+
Проведены первые ходовые испытания автономного надводного дрона «Нарвал»
+
АвтоВАЗ пересмотрел комплектации и цены на внедорожники LADA Niva Legend и LADA Niva Travel
+
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
42
В GTA VI главные герои смогут набирать и сбрасывать вес
6
NVIDIA GeForce RTX 4070 TI SUPER с GPU AD102 появилась в Европе
+
Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS
+
Сэм Альтман: GPT-5 станет в разы более продвинутой версией нынешней GPT-4o
+
BI: ВКС России применили новую ФАБ-3000 М-54 с модулями УМПК, способную изменить ход конфликта
+
Разработчик российских процессоров «Эльбрус» объявил об открытии исходного кода для этой платформы
+
ASUS представляет ROG STRIX LC III 360 ARGB – водяное охлаждение с ярким 2,1-дюймовым ЖК-экраном
1

Популярные статьи

11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
14
"Wayfinder" - краткий обзор игры (ранний доступ)
+
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
41
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
9
Asia Times: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» создан для завоевания превосходства в Арктике
3
Эксперт Корнев: Украинские F-16 и Су-27 в Миргороде станут легкой добычей для российских ракет
2
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
О криптовалютах, золоте и конце эпохи доллара
3
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
51
Обзор ирригатора Sendo PulseBrush V350
2

Сейчас обсуждают

Легенда
13:57
такое наверно не пропустят.
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Александр Саяпин
13:57
Пластины роторов или сердечников трансформаторов штампуются из листов магнитомягкой стали любой толщины. Вы что там нарезать собрались на слои толщиной менее 0.5 мм, человек хороший?
В России наладили производство отечественных комплектующих для тяговых электродвигателей
Red Chi
13:53
шеша это же тема для статьи, уж всяко лучше чем скрины фоток софта который некро-АПИ тестит
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Можем повторить
13:37
Хайль Путлер!
Зеленский: Китай и США должны отбросить разногласия и совместно урегулировать конфликт
Легенда
13:37
да. очень сладкий арбузик. тает во рту
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Peresvet Maxim
13:37
Ну что сказать , выберу я , magic v3
Новые складные аппараты Samsung получат уровень защиты IP48
swr5
13:29
"Модель получилась интересная, но мне больше симпатична платформа AMD". Согласен, но отключить встроенный в процессор AMD чип безопасности Microsoft Pluton (по сути хардварный руткит) у вас не получит...
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
Red Chi
13:24
это из тех что сам вырастил?
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Red Chi
13:23
тут ты не прав, это мы этот срач организовываем, он просто сплагиатил... тут два больших холивара красные против зеленых , и красные против синих...(так что я бы не стал про великие организаторские сп...
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Krogot
13:22
Ну наконец-то сдвинулось. Надеюсь дальше больше и тяжелее будут.
Беспилотный броневик "Зубило" передан в войска на испытания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем