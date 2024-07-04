Встречайте монстра, рожденного в результате слияния RTX 4090, RTX 4080 Super и RTX 3090 Ti. Группа умелых энтузиастов сотворила чудо, превзойдя даже флагман Nvidia.

В этом году Nvidia обновила почти все свои стандартные видеокарты высокопроизводительной серии RTX 40, выпустив новые усовершенствованные модели «Super», но RTX 4090 осталась без изменений из-за её внеконкурентного лидерского положения. Однако это не помешало группе смелых моддеров создать собственную модификацию, которая значительно превзошла стандартную RTX 4090 по производительности.

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Следуя давней традиции улучшенных подсистем памяти в видеокартах «Super» от Nvidia, команда энтузиастов сосредоточилась именно на этом аспекте при модификации 4090, так как другие способы модернизации флагманской видеокарты весьма ограничены. Команда TecLab представила свой новый проект на канале YouTube, целью которого являлась разработка настоящего "монстра" среди игровых видеокарт. Процесс включал "пересадку" графического чипа RTX 4090 на новую печатную плату (PCB) от другой видеокарты, установку видеопамяти от RTX 4080 Super и последующий ее разгон. Детали эксперимента были изложены в видео на португальском языке, которое позже перевел ресурс Videocardz.

Как мы уже выяснили, в основе модифицированной видеокарты лежит чип 4090, установленный на PCB от RTX 3090 Ti HOF производства компании Galax – топовой платы для экстремального разгона. Совместимость этих плат косвенно подтверждает теорию о том, что RTX 3090 Ti служила прототипом для RTX 4090. Videocardz отмечает, что именно 3090 Ti первой получила разъем питания 12VHPWR, ставший стандартом для серии RTX 40. Плата HOF 3090 Ti, рассчитанная на запредельный разгон, оснащена 28-фазной системой питания VRM и двумя 16-контактными разъемами питания, что делает ее идеальным кандидатом для экспериментов.

Моддеры заменили видеопамять GDDR6X с частотой 21 Гбит/с со стандартной 3090 Ti на модули с частотой 23 Гбит/с от RTX 4080 Super, разогнав их до 26 Гбит/с. В тесте Unigine Superposition 8K модифицированная видеокарта при полном разгоне и оптимизации настроек превзошла стандартную версию на 39%. Примечательно, что даже при разгоне только видеопамяти до 26 Гбит/с прирост производительности составил 13%, что подчеркивает важность памяти в общей производительности игровой видеокарты.

Раскрытие потенциала видеопамяти, как самостоятельного фактора повышения производительности всей видеокарты, особенно актуально в свете недавнего заявления Micron о том, что их будущая память GDDR7 способна увеличить частоту кадров более чем на 30%. Ожидается, что Micron выпустит GDDR7 с частотами 28 и 32 Гбит/с в этом году для игровых видеокарт нового поколения. Пока неизвестно, какую версию выберет Nvidia для 50 серии, но ходят слухи, что компания остановится на 28 Гбит/с, оставляя возможность для обновления для будущих версий «Super», ожидаемых к концу 2025 года.