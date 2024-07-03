Звучит многообещающе, но реальные результаты будут известны после независимого тестирования.

Готовы ли вы к скачку производительности в играх? 2024 год может стать переломным моментом для рынка игровых видеокарт, в результате перехода от устаревшей GDDR6 к инновационной памяти GDDR7. Ожидается, что это принесет существенный скачок в игровой производительности. До недавнего времени точные цифры повышения производительности оставались загадкой. Однако компания Micron нарушила молчание и предоставила конкретные цифры, указывающие на “более чем 30%-ное” увеличение частоты кадров, как для технологий трассировки лучей, так и для традиционной растеризации.

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Американская компания Micron сообщила о начале тестирования модулей GDDR7 среди избранных партнеров. В связи с этим были опубликовали демонстрационные материалы на официальном веб-сайте (доступны в формате PDF). Известный инсайдер @harukaze5719 из социальной сети X обнаружил новые слайды, раскрывающие амбициозные характеристики GDDR7. Ключевой тезис: GDDR7 на частоте 32 Гбит/с обеспечит "более чем" 30-процентный прирост FPS по сравнению с GDDR6. Однако к этому заявлению следует отнестись с осторожностью, так как в сноске Micron указано, что это сравнение сделано на основе тестов при разрешениях 1080p, 1440p и 4K. На данный момент это громкое заявление ещё никем не подтверждено, поэтому стоит подождать независимых тестов.

Micron также утверждает, что GDDR7 с пропускной способностью 32 Гбит/с превзойдет самую быструю версию GDDR6 (20 Гбит/с) на впечатляющие 60%. По расчетам инженеров компании, это позволит достичь пропускной способности 1,5 ТБ/с на 384-битной шине памяти. Для сравнения, современная RTX 4090 с GDDR6X и ее пропускной способностью 21 Гбит/с, а также аналогичной шине обеспечивает около 1 ТБ/с. Таким образом, гипотетическая RTX 5090 может совершить колоссальный рывок в этом аспекте.

Кроме того, Micron обещает 50-процентное повышение энергоэффективности и 20-процентное ускорение отклика в задачах искусственного интеллекта, таких как генерация изображений на основе текста. Учитывая растущий спрос на ИИ-функции на технологическом рынке, особенно у Nvidia, можно предположить, что эти характеристики станут ключевыми аргументами при продвижении будущих видеокарт на базе GDDR7. Принимая во внимание, что Micron часто выступает эксклюзивным поставщиком памяти для Nvidia, вполне вероятно, что "Зеленая команда" интегрирует эти модули в серию RTX 50, делая упор как на игровую производительность, так и на потенциал в сфере искусственного интеллекта.