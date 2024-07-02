Группа исследователей совершила прорыв в робототехнике, создав робота, оснащенного стволовыми клетками человека, способного реагировать на инструкции.

Китайские ученые разработали механизм, объединяющий роботизированную систему со стволовыми клетками и нейрокомпьютерным интерфейсом, позволяя машине выполнять заданные ей задачи.

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Функционирование человеческого мозга во многом схоже с работой компьютера: оба оперируют электрическими сигналами. В случае мозга, эти сигналы генерируются нейронами и отвечают за все аспекты нашей жизнедеятельности. Опираясь на это сходство, специалисты создали нейрокомпьютерные интерфейсы (НКИ), способные считывать и интерпретировать нейронные сигналы. Яркий пример – разработка компании Neuralink, позволившая парализованному пациенту Нолану Арбо управлять курсором компьютера усилием мысли.

Демонстрационная схема потенциального применения новых роботов.

Ученые из университетов Тяньцзиня и Южного научно-технологического университета соединили мозговую ткань с нейроинтерфейсом, что теоретически позволяет роботу самообучаться, анализируя поступающие электрические импульсы. Это можно сравнить с обретением роботом "зрения", так как он сможет воспринимать окружающий мир через призму электрических сигналов. Исследователи предполагают, что такой НКИ может открыть путь к самостоятельному обучению роботов навыкам обхода препятствий, манипуляции предметами и многому другому.

Миниатюрный мозг нового робота.

"Новая технология использует культивированный вне организма "мозг" – например, церебральные органоиды – соединенный с чипом-электродом, формируя "мозг-на-чипе", – пояснил Мин Дун, заместитель ректора Тяньцзиньского университета, в интервью государственному изданию "Наука и технологии". Этот механизм способен кодировать и декодировать стимулы и обратную связь.

Значимость этого биовычислительного прорыва, также известного как "wetware" (влажное программное обеспечение), трудно переоценить. Мы наблюдаем, как человечество интегрирует свою биологическую материю в компьютерные чипы, закладывая фундамент для создания первого киберорганического мозга – нейронной структуры, изначально выращенной с встроенными электронными компонентами.

"Имплантация мозговых органоидов рассматривается как перспективный метод восстановления церебральных функций посредством замещения утраченных нейронов и воссоздания нейронных связей", – отмечают авторы исследования.