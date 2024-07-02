Пекин принял решение усилить контроль над использованием своих природных ресурсов. Согласно новому отчету, после принятия нового закона все редкоземельные металлы, применяемые при производстве полупроводников, будут объявлены государственной собственностью. Закон вступит в силу 1 октября 2024 года, но потребуется время, чтобы полностью оценить его последствия.
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Информация о последних действиях Китая, направленных на защиту своих ценных ресурсов, поступила от издания Nikkei Asia, на который ссылается портал Tom's Hardware. В статье говорится, что новый закон запретит определенным лицам и организациям доступ или нанесение ущерба редкоземельным металлам Китая. Данный шаг, вероятно, является жестким ответом на санкции США, ограничивающие доступ Китая к передовым технологиям. Аналитики предполагают, что Пекин может использовать эту инициативу как козырь в грядущих переговорах по смягчению санкционного режима.
Особое внимание заслуживают два редких химических элемента: галлий и германий. Эти редкоземельные металлы широко применяются в различных технологических сферах, а Китай является их главным мировым поставщиком. Tom's Hardware подчеркивает, что на долю КНР приходится 94% мирового производства галлия, а германий при этом также критически важен для многих отраслей. Учитывая зависимость США от китайских поставок этих металлов, поэтому последствия этого шага будут весьма значительными, после вступления закона в силу.
В краткосрочной перспективе это может привести к тому, что США попытаются получить эти материалы из других стран, таких как Вьетнам или Бразилия, что, вероятно, будет стоит намного дороже, чем их приобретение в Китае. Американские компании также используют свои связи в правительстве с целью некоторого смягчения санкций, чтобы разрешить покупку редких металлов у Китая для сохранения низких затрат. Похоже, что у Китая на руках весомый козырь, поскольку, по имеющимся сообщениям, в настоящее время он производит до 70% редкоземельных минералов Земли. По одной из оценок, запасы редкоземельных элементов Китая составляют около 44 миллионов метрических тонн, тогда как запасы США оцениваются всего в 1,8 миллиона тонн, согласно данным Investing News Network.