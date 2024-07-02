Новый закон вступит в силу 1 октября 2024 года.

Пекин принял решение усилить контроль над использованием своих природных ресурсов. Согласно новому отчету, после принятия нового закона все редкоземельные металлы, применяемые при производстве полупроводников, будут объявлены государственной собственностью. Закон вступит в силу 1 октября 2024 года, но потребуется время, чтобы полностью оценить его последствия.

реклама

Информация о последних действиях Китая, направленных на защиту своих ценных ресурсов, поступила от издания Nikkei Asia, на который ссылается портал Tom's Hardware. В статье говорится, что новый закон запретит определенным лицам и организациям доступ или нанесение ущерба редкоземельным металлам Китая. Данный шаг, вероятно, является жестким ответом на санкции США, ограничивающие доступ Китая к передовым технологиям. Аналитики предполагают, что Пекин может использовать эту инициативу как козырь в грядущих переговорах по смягчению санкционного режима.

Вступление в силу нового китайского закона во второй половине года неизбежно отразится на глобальных цепочках поставок самым непредсказуемым образом. Особое внимание заслуживают два редких химических элемента: галлий и германий. Эти редкоземельные металлы широко применяются в различных технологических сферах, а Китай является их главным мировым поставщиком. Tom's Hardware подчеркивает, что на долю КНР приходится 94% мирового производства галлия, а германий при этом также критически важен для многих отраслей. Учитывая зависимость США от китайских поставок этих металлов, поэтому последствия этого шага будут весьма значительными, после вступления закона в силу.

В краткосрочной перспективе это может привести к тому, что США попытаются получить эти материалы из других стран, таких как Вьетнам или Бразилия, что, вероятно, будет стоит намного дороже, чем их приобретение в Китае. Американские компании также используют свои связи в правительстве с целью некоторого смягчения санкций, чтобы разрешить покупку редких металлов у Китая для сохранения низких затрат. Похоже, что у Китая на руках весомый козырь, поскольку, по имеющимся сообщениям, в настоящее время он производит до 70% редкоземельных минералов Земли. По одной из оценок, запасы редкоземельных элементов Китая составляют около 44 миллионов метрических тонн, тогда как запасы США оцениваются всего в 1,8 миллиона тонн, согласно данным Investing News Network.