Легендарный гардероб Стива Джобса: пиджаки, галстуки и исторические сувениры за 20 000 долларов

Вместо привычных раритетных гаджетов, калифорнийский аукционный дом Julien's Auctions выставил на торги то, что сам Стив Джобс с гордостью носил десятилетиями - предметы своего гардероба.

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Торговля раритетными устройствами Apple – весьма прибыльное дело. Недавно сообщалось о продаже iPhone первого поколения с 4 ГБ памяти за астрономическую сумму в 130 000 долларов. Однако рынок коллекционных предметов, связанных с Apple, не ограничивается только техникой – любая вещь, имеющая отношение к Стиву Джобсу и его компании, ценится на вес золота.

Даже повседневная одежда Джобса, которую он носил в офис, на прогулки и фотосессии, вызывает небывалый ажиотаж. Калифорнийский аукционный дом Julien's Auctions предлагает клиентам ряд предметов гардероба Стива Джобса. Среди лотов – "темно-синий костюм в тонкую полоску Brioni, сшитый для Wilkes Bashford", в котором Джобс позировал для рекламы первого Macintosh в 1984 году. К костюму прилагаются оригинальная деревянная вешалка и старинный значок Apple Macintosh, обнаруженный в его кармане.

Аукцион уже стартовал, и ожидается, что этот винтажный костюм 80-х, возможно, сохранивший запах той эпохи, уйдет за 20-30 тысяч долларов.

Если вам не по душе темно-синий вариант, есть альтернатива – "двубортный костюм из шерсти бежево-белого цвета в полоску от DiMitri Couture для Wilkes Bashford San Francisco", который Джобс носил в 1980 году. Его стоимость также оценивается в 20-30 тысяч долларов.

Для тех, кто не гонится за костюмами, есть варианты поскромнее – галстуки! Галстук Ralph Lauren, в котором Стив Джобс представлял Apple II в 1977 году, уже оценен в 4 500 долларов. Менее знаменитый синий галстук 80-х годов предлагается за 1 500 долларов, а бабочка Стива Джобса может уйти за 4-6 тысяч долларов.



