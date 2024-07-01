Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Одежда Стива Джобса времен раннего становления Apple продается на аукционе за десятки тысяч долларов
Легендарный гардероб Стива Джобса: пиджаки, галстуки и исторические сувениры за 20 000 долларов

Вместо привычных раритетных гаджетов, калифорнийский аукционный дом Julien's Auctions выставил на торги то, что сам Стив Джобс с гордостью носил десятилетиями - предметы своего гардероба.

реклама

Торговля раритетными устройствами Apple – весьма прибыльное дело. Недавно сообщалось о продаже iPhone первого поколения с 4 ГБ памяти за астрономическую сумму в 130 000 долларов. Однако рынок коллекционных предметов, связанных с Apple, не ограничивается только техникой – любая вещь, имеющая отношение к Стиву Джобсу и его компании, ценится на вес золота.

Даже повседневная одежда Джобса, которую он носил в офис, на прогулки и фотосессии, вызывает небывалый ажиотаж. Калифорнийский аукционный дом Julien's Auctions предлагает клиентам ряд предметов гардероба Стива Джобса. Среди лотов – "темно-синий костюм в тонкую полоску Brioni, сшитый для Wilkes Bashford", в котором Джобс позировал для рекламы первого Macintosh в 1984 году. К костюму прилагаются оригинальная деревянная вешалка и старинный значок Apple Macintosh, обнаруженный в его кармане.

Аукцион уже стартовал, и ожидается, что этот винтажный костюм 80-х, возможно, сохранивший запах той эпохи, уйдет за 20-30 тысяч долларов.

Если вам не по душе темно-синий вариант, есть альтернатива – "двубортный костюм из шерсти бежево-белого цвета в полоску от DiMitri Couture для Wilkes Bashford San Francisco", который Джобс носил в 1980 году. Его стоимость также оценивается в 20-30 тысяч долларов.

Для тех, кто не гонится за костюмами, есть варианты поскромнее – галстуки! Галстук Ralph Lauren, в котором Стив Джобс представлял Apple II в 1977 году, уже оценен в 4 500 долларов. Менее знаменитый синий галстук 80-х годов предлагается за 1 500 долларов, а бабочка Стива Джобса может уйти за 4-6 тысяч долларов.


#apple #стив джобс
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Apple может оснастить наушники AirPods следующего поколения встроенными камерами
Apple MacBook Pro и Macbook Air могут получить новые функции ИИ с платной ежемесячной подпиской
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Flightradar24: Тяжелые военно-транспортные Y-20A китайской армии летят в Москву
4
В Иркутской области построят завод, который планировали еще при СССР
7
Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile представил первую в мире SIM-карту с процессором RISC-V на борту
8
Сразу три крупных предприятия построят свои производства на базе ОЭЗ «Кулибин» — объём инвестиций превышает 8 млрд рублей
+
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад «научиться извлекать выгоду из игры в эскалацию»
1
Auterion предложила военным беспилотникам Украины технологию обхода помехи и РЭБ с точностью до 90%
5
Названа стоимость дорожного проекта «Архыз – Красная Поляна»
+
Axios: Байден покинет предвыборную гонку, если его попросят близкие родственники
1
Россия создает теневой флот газовозов под прикрытием компании из Дубая
2
Первый российский трактор на электрической тяге будет сделан на 90 % из отечественных компонентов
6
SK Hynix планирует вложить в свой полупроводниковый бизнес 74,8 миллиарда долларов до 2028 года
+
OPPO готовит к выходу смартфон Oppo A3x
+
Ударом ОТРК Искандер-М был поражен эшелон с военнослужащими и техникой ВСУ
5
Трамп пообещал в случае победы защитить США с помощью аналога «Железного купола»
1
Nvidia прекращает поддержку старых процессоров в новых драйверах GeForce
8
Galaxy S25 Ultra будет иметь закругленные углы, как у Galaxy Note 7
+
MediaTek Dimensity 9400 может использоваться в одной из предстоящих моделей Samsung Galaxy S25
+
OnePlus Buds Pro 3 будут доступны в трех цветовых вариантах и ​​со множеством премиальных функций
+
Первый в мире сверхбольшой электрический самосвал начал работать на руднике в Замбии
2
Раскрыты характеристики Tecno Spark 20 Pro 5G
+

Популярные статьи

Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
13
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
70
ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
2
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
22
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
6
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
125
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
11
Разбираем "белый" цифровой магазин EVAULT и его интервью популярному белорусскому блогеру
1
Мое мнение о Destiny 2: The Final Shape
1

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
20:48
Снижение частоты не помогает, там деградация камня. Тут уж поделом, как говорится. Пусть пробитые страдают.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Никита Бояков
20:44
Жалкому блоку НАТО скоро придётся несладко, хаха! Дрожи собака Зеленский...
Flightradar24: Тяжелые военно-транспортные Y-20A китайской армии летят в Москву
Urkins-huyurkins
20:38
Он новое слово выучил. Видимо какие то слова удалил из памяти ибо там 1мбит флеш память и сразу error при занесении нового слова в столь богатый лексикон (Эллочка людоедка была полиглотом по сравнению...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Евгений Шрайнер
20:37
Есть например захват цели , оператор просто указывает цель, на расстоянии. А дальше дрон сам ее преследует. И РЭБ там не поможет, ибо связь уже не нужна , дрон действует автоматически, нечего в этом ...
Auterion предложила военным беспилотникам Украины технологию обхода помехи и РЭБ с точностью до 90%
glavhyilo
20:36
да не особо есть желающих вообще что-либо покупать на украине.
Немецкий политик заявила, что вступление Украины в ЕС приведёт к его разрушению
Nvidia&Intel Hater
20:34
И снизить частоту у проца интел ибо печка не вывозит.всего то.Уж про интел даже не начинайте.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Nvidia&Intel Hater
20:32
Не дешевле.шину 128 бит легче реализовать.
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
REY_B_
20:27
Просто видеопамять была востребована больше 10ГБ. Все, что имели меньше, путь в сортир.
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
Эдуард Кузнецов
20:25
Действительно, что это я смягчился. Во во, долбоёба.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Александр Пурвин
20:21
не позволят, тк не всё распродано, вот когда всё купят, распилят, тогда и лефлокацию можно обьявлять.
Немецкий политик заявила, что вступление Украины в ЕС приведёт к его разрушению
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем