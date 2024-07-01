Однако дата возвращения Бутча Уилмора и Суни Уильямс пока не определена.

В минувшую пятницу НАСА организовало онлайн-брифинг с целью рассеять негативные настроения общественности касательно экспедиции Boeing Starliner. Несмотря на то, что печально известный космический корабль, прибывший на Международную космическую станцию (МКС) 6 июня, все еще ожидает назначения даты возвращения, представители НАСА заверили общественность в полном контроле над ситуацией. Они особо подчеркнули, что члены экипажа - Барри "Бутч" Уилмор и Суни Уильямс - вовсе не оказались в ловушке на орбите.

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Стив Стич, возглавляющий программу коммерческих пилотируемых полетов НАСА, категорично заявил: "Позвольте мне внести ясность: Бутч и Суни не застряли в космосе. Мы намерены вернуть их на Starliner, когда придет подходящее время. Нам необходимо провести ряд дополнительных проверок перед финальным спуском, но могу вас заверить, что на станции они в полной безопасности".

Дополнительные проверки, о которых упомянул Стич, касаются оценки допустимых рисков НАСА, которые, по-видимому, усложняются с каждым днем пребывания Starliner на орбите. После стыковки проблемного корабля специалисты НАСА и Boeing обнаружили ряд неполадок в работе двигателей и пять случаев утечки гелия, включая ту, с которой Starliner отправился в полет. НАСА неоднократно переносило дату возвращения корабля - сначала с 14 на 18 июня, затем на 25 июня - пока изучало многочисленные технические сбои. Затем агентство неожиданно объявило о переносе возвращения на неопределенный день в июле, уверяя, что корабль технически готов к полету домой.

Одним из главных факторов, обусловивших эту задержку, стало желание НАСА не пересекаться с двумя запланированными выходами в открытый космос, которые состоялись 24 июня и 2 июля. Первый из них был омрачен утечкой охлаждающей жидкости, обнаруженной в скафандре астронавта всего через 30 минут после начала шести с половиной часовой космической прогулки.

Два дня спустя, астронавтам на МКС было приказано укрыться в спасательных капсулах после того, как на орбите рассыпался российский спутник наблюдения Земли "Ресурс-П1". Уилкомор и Уильямс поднялись на борт Starliner, готовые к эвакуации в случае повреждения МКС, но к счастью, этого не произошло.

Стич упомянул этот инцидент, чтобы заверить участников брифинга о готовности Starliner к экстренным ситуациям: "Корабль остается в полной готовности на случай непредвиденных обстоятельств, требующих срочной эвакуации экипажа на Землю". При этом он отметил, что НАСА продолжает тесное сотрудничество с Boeing для лучшего понимания выявленных неполадок Starliner.

"Хочу еще раз подчеркнуть: это испытательный полет, и мы ожидали получить новые данные о корабле, - заключил Стич. "МКС предоставляет идеальные безопасные условия для тщательного изучения аппарата. У нас нет причин спешить с возвращением".