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Fantoci
Внезапное разрушение российского спутника на орбите Земли заставило экипаж МКС укрыться на станции
На прошлой неделе экипажу Международной космической станции пришлось принять меры безопасности из-за неожиданного разрушения выведенного из эксплуатации российского спутника.

Устаревший российский аппарат, наблюдавший за поверхностью Земли в интересах Минприроды, неожиданно развалился на части, оставив после себя шлейф потенциально опасных обломков на низкой околоземной орбите. Специалисты зафиксировали свыше сотни фрагментов космического мусора, разлетевшихся от места, где ранее находился спутник. Данное обстоятельство вынудило космонавтов на МКС укрыться в пристыкованных кораблях, включая проблемный Boeing Starliner.

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Речь идет о спутнике "Ресурс-П1", который Роскосмос запустил в 2013 году для наблюдения за поверхностью Земли в широкозахватном формате. Он исправно функционировал до 2021 года, когда был официально выведен из эксплуатации. Масса аппарата составляла около 6 тонн, и теперь значительная часть спутника превратилась в космический мусор на низкой околоземной орбите. Вместо контролируемого сведения с орбиты, считающегося наиболее ответственным подходом, российские специалисты позволили спутнику естественным образом снижаться к поверхности Земли, что и привело к его катастрофическому разрушению.

До своего разрушения "Ресурс-Ф1" находился на орбите на высоте около 355 километров над Землей. Специалисты прогнозировали, что он войдет в атмосферу в течение следующего года, однако события развивались стремительнее. 26 июня компания LeoLabs, ведущая мониторинг низкой околоземной орбиты с помощью сети радиолокационных датчиков, зафиксировала, что "Ресурс-П1" начал внезапно распадаться, образовав облако из примерно 100 обломков. К следующему дню их количество выросло уже до 180.

Ресурс П1. Источник: Роскосмос

НАСА оценило ситуацию как потенциально опасную для космонавтов и МКС. Вечером 26 июня экипажу станции было дано указание укрыться в пристыкованных космических кораблях. В результате Бутч Уилмор и Суни Уильямс вернулись в Boeing Starliner, который все еще пристыкован к международной станции, пока руководство миссии разбирается в недавних неполадках космического аппарата. Примерно через час космонавтам разрешили вернуться на станцию.

Причины самопроизвольного разрушения "Ресурса-П1" пока не установлены. Хотя в прошлом подобные инциденты случались в результате испытаний противоспутникового оружия, поэтому на данный момент нет других оснований полагать, что Россия намеренно уничтожила свой спутник. Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что при выводе аппарата из эксплуатации не была должным образом проведена процедура пассивации. Этот процесс включает в себя разрядку аккумуляторов и опустошение топливных баков, поэтому его нарушение может привести к подобным инцидентам. Некоторые эксперты также допускают возможность столкновения "Ресурса-П1" с мелким, неотслеживаемым объектом.

По прогнозам LeoLabs, в ближайшие дни количество отслеживаемых обломков может увеличиться. Тем не менее, Космическое командование США пока не считает, что данный инцидент представляет угрозу для МКС или других космических объектов. Однако с увеличением количества объектов на околоземной орбите подобные происшествия могут участиться. Вполне вероятно, что рано или поздно какой-нибудь важный космический аппарат может пострадать от столкновения с орбитальным мусором.

#мкс #международная космическая станция
Источник: spacecom.mil
1
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Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
НАСА утверждает, что ситуация под контролем и астронавты Starliner не застряли в космосе
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